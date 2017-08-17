Захарова назвала неприемлемыми угрозы использования иностранной военной силы в Венесуэле

Где не родились, там пригодились: что принесли России натурализованные спортсменыСпорт 17 августа, 17:15
Дональд Трамп резко осудил снос памятников конфедератам в СШАМеждународная панорама 17 августа, 17:02
МИД РФ ждет от США отчета о сокращении штата диппредставительств в РоссииПолитика 17 августа, 17:00
Месси, Роналду и Ибрагимович претендуют на звание лучшего футболиста года по версии ФИФАСпорт 17 августа, 16:59
Российские ученые призывают обеспечить выполнение указов о финансировании наукиНаука 17 августа, 16:58
Тренер: Перкинс усилит командный спринт в сборной России по велоспорту на трекеСпорт 17 августа, 16:54
Футболист "Барселоны" Суарес пропустит четыре недели из- за травмы коленаСпорт 17 августа, 16:38
Капитан сборной России по волейболу Ковалев пропустит чемпионат ЕвропыСпорт 17 августа, 16:33
Зубков: "Парамоново" сможет претендовать на международные турниры после реконструкцииСпорт 17 августа, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Угрозы использования иностранной военной силы в Венесуэле неприемлемы, недопустимо и применение односторонних экономических санкций, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Считаем недопустимым применение незаконных односторонних санкций, результаты которых в первую очередь ударят по наиболее незащищенным слоям населения. Уж тем более неприемлемыми представляются угрозы о возможном использовании иностранной военной силы для "прекращения трагедии, разворачивающейся в Венесуэле" - это было заявление президента США Дональда Трампа от 11 августа", - сказала Захарова.
Также представитель МИД отметила, что в Венесуэле наблюдаются первые признаки спада силовой конфронтации между оппозицией и сторонниками правительства.
"По информации из различных источников, в Венесуэле наблюдаются первые признаки спада силовой конфронтации между оппозицией и сторонниками правительства, - отметила она. - После начала работы Национальной учредительной ассамблеи принят ряд практических решений по выправлению политической ситуации, одно из которых - подготовка и проведение региональных выборов 10 декабря".
Как отметила Захарова, об участии в выборах уже заявили партии, входящие в оппозиционную коалицию. "Это нельзя рассматривать иначе как шаг по пути преодоления существующих в венесуэльском обществе разногласий и решения накопившихся социально-экономических проблем в рамках демократического процесса", - добавила дипломат.
"На этом фоне не может не вызывать озабоченности позиция некоторых мировых лидеров, не замечающих формирующиеся в Венесуэле новые политические реалии, - заявила Захарова. - Продолжающиеся попытки расшатать ситуацию и надавить на венесуэльские власти несут в себе крайне деструктивный заряд, угрожают наметившемуся хрупкому балансу".
По ее словам, цель подобных акций - не мир и благополучие в стране, а стремление к воплощению каких-то собственных, не имеющих отношения к жизни людей в Венесуэле амбициозных политических замыслов.