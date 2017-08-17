Захарова назвала неприемлемыми угрозы использования иностранной военной силы в Венесуэле

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Угрозы использования иностранной военной силы в Венесуэле неприемлемы, недопустимо и применение односторонних экономических санкций, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем недопустимым применение незаконных односторонних санкций, результаты которых в первую очередь ударят по наиболее незащищенным слоям населения. Уж тем более неприемлемыми представляются угрозы о возможном использовании иностранной военной силы для "прекращения трагедии, разворачивающейся в Венесуэле" - это было заявление президента США Дональда Трампа от 11 августа", - сказала Захарова.

Также представитель МИД отметила, что в Венесуэле наблюдаются первые признаки спада силовой конфронтации между оппозицией и сторонниками правительства.

"По информации из различных источников, в Венесуэле наблюдаются первые признаки спада силовой конфронтации между оппозицией и сторонниками правительства, - отметила она. - После начала работы Национальной учредительной ассамблеи принят ряд практических решений по выправлению политической ситуации, одно из которых - подготовка и проведение региональных выборов 10 декабря".

Как отметила Захарова, об участии в выборах уже заявили партии, входящие в оппозиционную коалицию. "Это нельзя рассматривать иначе как шаг по пути преодоления существующих в венесуэльском обществе разногласий и решения накопившихся социально-экономических проблем в рамках демократического процесса", - добавила дипломат.

"На этом фоне не может не вызывать озабоченности позиция некоторых мировых лидеров, не замечающих формирующиеся в Венесуэле новые политические реалии, - заявила Захарова. - Продолжающиеся попытки расшатать ситуацию и надавить на венесуэльские власти несут в себе крайне деструктивный заряд, угрожают наметившемуся хрупкому балансу".

По ее словам, цель подобных акций - не мир и благополучие в стране, а стремление к воплощению каких-то собственных, не имеющих отношения к жизни людей в Венесуэле амбициозных политических замыслов.