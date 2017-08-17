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Путин 18 августа совершит рабочую поездку в Севастополь

Политика
17 августа, 16:05 дата обновления: 17 августа, 16:17 UTC+3

В ходе визита глава государства посетит в Крыму образовательный центр, музей-заповедник и музыкальный фестиваль

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 18 августа совершит рабочую поездку в Севастополь, где посетит новую школу и музей-заповедник "Херсонес Таврический". Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

Глава государства посетит образовательный центр "Бухта Казачья" и встретится с преподавателями и родительским комитетом этого учебного заведения. Затем в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" Путин ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период", а также проведет встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.

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Оперный фестиваль под открытым небом пройдет в Севастополе

"Кроме этого, на территории мемориального комплекса "35 береговая батарея" Путин совместно с участниками байк-шоу "Русский реактор" из движения "Ночные волки" возложит цветы к мемориалу защитникам батареи. В этот же день ожидается посещение главой государства ежегодного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе", - сообщила пресс-служба президента.

В предыдущий раз президент РФ приезжал в Крым в октябре прошлого года, где принял участие в Форуме действий Общероссийского народного фронта в Ялте. Непосредственно в Севастополе глава государства в предыдущий раз был в сентябре 2015 года - он тогда вместе с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони осмотрел территорию национального заповедника "Херсонес Таврический" и посетил Свято-Владимирский кафедральный собор.

"Опера в Херсонесе"

Фестиваль "Опера в Херсонесе", в рамках которого прозвучат шедевры оперной музыки, впервые пройдет в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе с 18 по 20 августа. Концерты состоятся 18, 19 и 20 августа на фоне базилики 1935 года (названа так по году ее обнаружения археологами).

По данным организаторов, на сцену в Херсонесе поднимутся ведущий солист московского театра "Новая Опера" Василий Ладюк, лауреат международного конкурса Maria Callas Grand Prix и приглашенная артистка Большого театра Вероника Джиоева, ведущий солист партий в нью-йоркском театре Метрополитен-опера Владимир Маторин, а также оперный певец из Италии Валерио Згарджи. Помимо этого, на фестивале выступят обладатель первой премии XV Международного конкурса имени Чайковского Алексей Татаринцев и солистка Большого театра Агунда Кулаева.

В рамках фестиваля пройдут не только платные концерты 19 и 20 августа, но и благотворительный концерт 18 августа, и урок музыки для детей из двух севастопольских детских домов.

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Персоны
Берлускони, Сильвио Путин, Владимир Владимирович
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