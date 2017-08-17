МИД РФ считает решение комитета по Собибору вопиющим фактом исторической амнезии

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Москва считает решение не включать РФ в проект создания музея "Собибор" вопиющим фактом исторической амнезии, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию вопиющим фактом исторической амнезии, - заявила Захарова. - Совершенно очевидно, что представительство во время памятных церемоний никак не заменяет полноценного участия в комитете и его работе, который уполномочен формировать концепцию будущего мемориала, организовывать работы на месте, контролировать финансирование".
"Россию не допустили, стыдливо открестившись от ранее направленного приглашения, хотя мы многократно подтверждали готовность внести свой вклад, в том числе серьезный финансовый, в строительство мемориала для увековечивания памяти узников этой гитлеровской фабрики смерти, прекратившей свое существование именно благодаря подвигу красноармейца", - пояснила дипломат.
"Нас в меньшей степени удивила позиция официальной Варшавы, в данном вопросе ее русофобская политика и стремление к антироссийскому историческому ревизионизму всем давно известны, - сказала она. - Однако вызывает непонимание, недоумение и удивление то, с какой легкостью наши несостоявшиеся партнеры по проекту - Нидерланды, Словакия и Израиль - изменили свою позицию относительно российского участия".
"В этой связи были вынуждены пригласить для объяснения и серьезного разговора в МИД РФ руководителей дипломатических миссий упомянутых стран в Москве", - добавила Захарова.
"На протяжении многих лет мы на всех уровнях, в том числе и публично, слышали уверения в невозможности отрицания вклада Красной Армии в победе над фашизмом, нас заверяли в неизменной поддержке нашего участия в проекте обновляемого музея. Что мы имеем в итоге? Все-таки совесть должна быть", - сказала представитель МИД. Она особо подчеркнула, что "в число стран, которые повели себя по-настоящему постыдно в этой ситуации, входит Израиль".
Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.
Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления Музея - Места Памяти в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Голландия и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. Россия положительно отреагировала на данное приглашение, выразив готовность внести существенный финансовый вклад в обустройство мемориала, однако дальнейшее обсуждение с польской стороной подключения России к проекту не дало никаких результатов.
В итоге в июле поступило официальное сообщение из Варшавы о том, что на состоявшемся 12-13 июня 2017 года заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в прежнем составе, без участия России.