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МИД РФ считает решение комитета по Собибору вопиющим фактом исторической амнезии

Политика
17 августа, 16:34 дата обновления: 17 августа, 17:11 UTC+3

По словам Марии Захаровой, в МИД РФ вызваны послы Польши, Израиля, Голландии и Словакии из-за ситуации вокруг создания музея на месте нацистского лагеря смерти

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Москва считает решение не включать РФ в проект создания музея "Собибор" вопиющим фактом исторической амнезии, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию вопиющим фактом исторической амнезии, - заявила Захарова. - Совершенно очевидно, что представительство во время памятных церемоний никак не заменяет полноценного участия в комитете и его работе, который уполномочен формировать концепцию будущего мемориала, организовывать работы на месте, контролировать финансирование".

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"Россию не допустили, стыдливо открестившись от ранее направленного приглашения, хотя мы многократно подтверждали готовность внести свой вклад, в том числе серьезный финансовый, в строительство мемориала для увековечивания памяти узников этой гитлеровской фабрики смерти, прекратившей свое существование именно благодаря подвигу красноармейца", - пояснила дипломат.

"Нас в меньшей степени удивила позиция официальной Варшавы, в данном вопросе ее русофобская политика и стремление к антироссийскому историческому ревизионизму всем давно известны, - сказала она. - Однако вызывает непонимание, недоумение и удивление то, с какой легкостью наши несостоявшиеся партнеры по проекту - Нидерланды, Словакия и Израиль - изменили свою позицию относительно российского участия".

"В этой связи были вынуждены пригласить для объяснения и серьезного разговора в МИД РФ руководителей дипломатических миссий упомянутых стран в Москве", - добавила Захарова.

"На протяжении многих лет мы на всех уровнях, в том числе и публично, слышали уверения в невозможности отрицания вклада Красной Армии в победе над фашизмом, нас заверяли в неизменной поддержке нашего участия в проекте обновляемого музея. Что мы имеем в итоге? Все-таки совесть должна быть", - сказала представитель МИД. Она особо подчеркнула, что "в число стран, которые повели себя по-настоящему постыдно в этой ситуации, входит Израиль".

Концлагерь Собибор

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

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Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления Музея - Места Памяти в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Голландия и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. Россия положительно отреагировала на данное приглашение, выразив готовность внести существенный финансовый вклад в обустройство мемориала, однако дальнейшее обсуждение с польской стороной подключения России к проекту не дало никаких результатов.

В итоге в июле поступило официальное сообщение из Варшавы о том, что на состоявшемся 12-13 июня 2017 года заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в прежнем составе, без участия России.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Великая Отечественная война
Страны
Польша Россия Израиль Словакия Нидерланды
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