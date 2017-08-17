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Российский Центр по примирению призвал население Сирии к совместной борьбе с террористами

Политика
17 августа, 16:38 дата обновления: 17 августа, 16:55 UTC+3 ЛАТАКИЯ /Сирия/ 17, августа. /ТАСС

Об этом заявил представитель ВС РФ в Сирии Сергей Кураленко, отметив, что только таким образом получится восстановить "мир и согласие" в стране

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ЛАТАКИЯ /Сирия/, 17 августа. /ТАСС/. Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии призвал местное население к совместной борьбе с террористами, передает корреспондент с места событий.

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Выступление заместителя командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии по примирению враждующих сторон генерал-лейтенанта Сергея Кураленко прошло в четверг в Латакии на базе основного государственного канала Сирии. "Обращаюсь ко всем сирийцам, желающим освободить свою страну от террористов, восстановить мир и согласие в своей стране. Только ваши совместные усилия позволят остановить братоубийственную войну и вернуть в многострадальную Сирию долгожданный мир", - сказал он.

По словам Кураленко, из-за бесчинств боевиков оказались разрушены промышленная и социальная инфраструктуры, нанесен невосполнимый ущерб памятникам мирового культурного наследия, а миллионы сирийцев были вынуждены покинуть дома. "Россия всегда поддерживала Сирию, поэтому Российская Федерация откликнулась на просьбу САР оказать помощь в уничтожении вторгшихся в страну международных террористов", - добавил Кураленко.

Готовы к диалогу

Также по словам Кураленко, все больше представителей так называемой умеренной сирийской оппозиции готовы к диалогу и прекращению боевых действий с правительственными войсками. "Сегодня, когда территория Сирии освобождается от террористических группировок, все больше представителей оппозиции осознают необходимость прекращения гражданского противостояния и перехода к политическому урегулированию", - сказал он.

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Кураленко рассказал, что в зонах деэскалации в Сирии прекращены боевые действия, сирийцам поступает гуманитарная помощь, начато восстановление дорог, объектов водоснабжения и энергетики, создаются условия для возвращения беженцев в свои дома. "Для исключения провокаций террористов и контроля режима прекращения боевых действий вокруг зон деэскалации развернуты наблюдательные посты российской военной полиции. Совместно с турецкими и иранскими партнерами ведется напряженная работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб", - добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тыс. человек.

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