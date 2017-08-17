МИД РФ отслеживает ситуацию с задержанием российского гражданина в Турции

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России держит на контроле вопрос о судьбе задержанного в Турции российского гражданина Рената Бакиева. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посольство РФ в Турции внимательно следит за соблюдением процессуальных прав российского гражданина, осуществляет консульское сопровождение данного дела и будет оказывать задержанному необходимое содействие, - сказала она. - МИД России держит данный вопрос на контроле".
Дипломат отметила, что после появления сообщений о задержании Бакиева "посольство РФ в Анкаре незамедлительно направило соответствующие запросы в компетентные органы страны пребывания". "В результате удалось получить официальное уведомление турецких властей о задержании 29 июля российского гражданина Рената Бакиева, - сказала Захарова. - Он был задержан по подозрению, цитирую - "в причастности к вооруженной террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)".
"Решением турецкого суда 10 августа он помещен под стражу и в настоящее время находится в исправительном учреждении закрытого типа", - заключила дипломат.
23-летнего Бакиева обвиняют в намерении при помощи дрона, который он купил у другого экстремиста ИГ, сбить один из самолетов США, базирующихся на военной базе Инджирлик в Адане. Кроме того, по версии следствия, мужчина планировал совершить теракт там, где собираются высшие чины американской армии, а также в центре общества алевитов.