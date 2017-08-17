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Москва призывает Вашингтон к улучшению двусторонних отношений

Политика
17 августа, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Мария Захарова подчеркнула, что единственное условие сотрудничества двух стран - это соблюдение международного права

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Москва видит возможность улучшения российско-американских отношений и призывает к этому Вашингтон. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не просто видим [возможность улучшения отношений], мы активнейшим образом говорим об этом, призываем и предлагаем", - подчеркнула дипломат.

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"Мы не закрывали двери перед США даже в ходе деятельности предыдущей администрации, - указала она. - Даже в самые крайние, самые странные моменты мы всегда говорили, что приматом остается взаимодействие, сотрудничество, кооперация там, где она взаимовыгодна и взаимополезна".

По ее словам, единственное условие сотрудничества РФ и США - это соблюдение международного права, ведение его на основе взаимоуважения и, самое главное, на основе устава ООН.

"Мы никогда не закрывали двери, даже тогда, когда нам хамили открыто в лицо, - отметила Захарова. - Я думаю, что очень ярким примером стала высылка российских дипломатов в последних числах декабря 2016 года и блокировка российской собственности на территории США. Тогда мы не ответили эмоционально, дали более полугода США для того, чтобы урегулировать эту ситуацию, чтобы выйти из нее, сохранив лицо Вашингтона".

"Мы максимально выдержали эту паузу, чтобы дать возможность Вашингтону перейти к взаимодействию от односторонней конфронтации, - указала дипломат. - Однако никаких действий со стороны Вашингтона не было предпринято".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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