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Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года

Политика
17 августа, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Деньги вывозились из посольства США в Москве "отдельными партиями неким частным лицам", отметила представитель МИД

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Соединенным Штатам о $500 млн, отправленных в Россию в преддверии президентских выборов 1996 года.

Соответствующее заявление она сделала в четверг, комментируя высказывания директора ЦРУ Майкла Помпео о том, что Россия якобы на протяжении десятилетий пыталась подорвать демократию в США.

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"Конечно, странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом - это цитата: "чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр" - ввез в посольство США в Москве $500 млн наличными, - сказала она. - Несколько ночей личный состав посольской резидентуры ЦРУ во главе с Майклом Суликом буквально спал на мешках с наличностью, охраняя их, пока деньги вывозились из дипмиссии иномарками, отдельными партиями неким частным лицам".

"Что тогда спонсировали на эти деньги - я думаю, что и это мы когда-нибудь узнаем. Узнаем не в плане наших предположений - тут и предполагать нечего, а с использованием конкретных имен, дат и явок", - добавила Захарова.

Она отметила, что США длительное время используют финансовые инструменты для влияния на политические процессы в разных странах. "Россия в списке этих ассигнований идет едва ли не на первом месте, - продолжила дипломат. - Различные государственные и неправительственные организации вроде "Корпуса мира", Агентства США по международному развитию, Национального демократического института, Международного республиканского института и многих других аналогичных структур на протяжении десятилетий неустанно пытаются проникнуть в российский политический истеблишмент, медиасообщество оказывает влияние на общественное мнение".

"По некоторым данным, только в 90-е годы США потратили около $5 млрд", - указала Захарова.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк) Захарова, Мария Владимировна
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