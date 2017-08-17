МИД России призвал все страны бороться с экстремистскими сайтами

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия призывает другие страны бороться с сайтами, распространяющими экстремистский контент. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила о решении Роскомнадзора прекратить работу американского неонацистского сайта The Daily Stormer в российской доменной зоне.

"Мы будем проводить в этом вопросе последовательную политику, бороться с проявлениями расового проявления и превосходства откуда бы они не исходили. Призываем власти других государств действовать оперативно и жестко в отношении аналогичных сайтов, распространяющих признанный российскими судами экстремистским контент при попустительстве иностранных компетентных органов", - сказала Захарова.

"Экстремистской идеологии, пропаганде соответствующих идей нет места в нашей стране", - подчеркнула она.

Ранее интернет-домен GoDaddy, на котором располагался сайт The Daily Stormer, дал его создателям сутки на удаление ресурса. Такое решение было принято после публикации статьи, высмеивающей Хизер Хейер, которая погибла в прошлую субботу в ходе столкновений ультраправых и их противников в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). После этого сайт зарегистрировали на домене, принадлежащем корпорации Google, которая отозвала его регистрацию. Ресурс был зарегистрирован в России, однако регистратор доменных имен Ru-Center после обращения Роскомнадзора прекратил делегирование соответствующего доменного имени.