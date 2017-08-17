Мосгоризбирком предложит поправки, определяющие сведения о кандидатах на информплакатах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия будет предлагать рабочей группе по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента внести поправки в федеральное законодательство о выборах, конкретизирующие перечень сведений о кандидатах, которые должны указываться на информационных плакатах для избирательных участков. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель комиссии Валентин Горбунов.

Ранее Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалобы кандидату от КПРФ в совет депутатов района Перово, которая оспаривала отказ территориальной комиссии разместить на информационном плакате сведения о ее образовании, общественной деятельности и семейном положении. По мнению кандидата - пенсионерки Елены Славинской, которая не является членом КПРФ, хоть и выдвинута от партии, - это ущемляет ее права по сравнению с работающими кандидатами и членами партий. Горбунов при рассмотрении жалобы высказал предложение прописать в федеральном законодательстве "объем сведений", включаемых в бюллетень и используемых комиссиями для информирования избирателей.

Председатель Мосгоризбиркома пояснил журналистам, что объем знаков, отведенных на плакате каждому кандидату, зависит от количества участников выборов. Формат плакатов везде един - А1. Избирком, организующий выборы, сам устанавливает сведения, которые указывают на плакате помимо данных, стоящих в бюллетене.

"Создана рабочая группа при администрации президента, возглавляет ее первый заместитель [главы администрации Сергей] Кириенко. После выборов мы через совет председателей [избиркомов], который создан в ЦИК, будем инициировать поправки с учетом опыта", - сказал Горбунов.

Он уточнил, что поправки могут быть внесены в федеральный закон "Об основных гарантиях из избирательных прав". Как сообщалось ранее, в рабочую группу входят представители ЦИК, партий, эксперты.

Агитировать, не надеясь на информационные плакаты

Горбунов отметил также, что рассчитывать только на информационные плакаты кандидатам не стоит, надо вести активную агитационную кампанию. Он выразил сомнение, что избиратель, пришедший на участок 10 сентября, внимательно ознакомится с информацией о каждом из нескольких десятков кандидатов.

Глава Мосгоризбиркома напомнил, что всем кандидатам на муниципальных выборах в Москве было выделено время для встреч с избирателями в актовых залах школ и других муниципальных учреждениях.

Говоря о критериях сведений, которые следует сделать обязательными для указания на плакатах, Горбунов выразил уверенность в том, что "все должно зависеть от уровня выборов". "Чем выше уровень выборов, тем больше должно быть информации, допустим, по депутатам Государственной думы. На региональных выборах может быть объем меньше, там важно, что человек москвич, допустим, или не москвич", - пояснил он.

На муниципальных выборах сейчас принято решение указывать на информационном плакате сведения о месте жительства кандидата, так как важно, живет ли он в районе, в котором баллотируется.

Кроме того, по мнению Горбунова, следует указывать данные о государственных наградах кандидата, потому что это демонстрирует его заслуги.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего выдвинулось на выборы 8329 кандидатов - представителей 32 партий и самовыдвиженцев, регистрацию прошли 7665 кандидатов.