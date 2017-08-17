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Захарова: заявления Польши о развязывании СССР Второй мировой войны вызывают сожаление

Политика
17 августа, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Представитель МИД РФ отметила, что польские политики уже не в первый раз заявляют о равной ответственности СССР и нацистской Германии за развязывание мирового конфликта

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что Советский Союз якобы "существенно поспособствовал началу Второй мировой войны", вызывают у Москвы глубокое сожаление. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она отметила, что тезис о равной ответственности СССР и нацистской Германии за развязывание мирового конфликта польские политики озвучивают уже не в первый раз. "Мы всегда принципиально, четко, но достаточно деликатно делали свои заявления, поправляя польских коллег, доводили нашу озабоченность и наши взгляды по этому вопросу, - сказала дипломат. - Вызывает глубокое сожаление, что в попытке оправдать свой исторический ревизионизм, отрицающий подвиг Красной армии и ее освободительную миссию в Европе, польские деятели высокого ранга готовы идти на прямой подлог, допускают оскорбительные реплики".

"Предполагаем, что в свободное от антироссийских выпадов время некоторым официальным представителям Польши было бы полезно освежить в памяти некоторые общеизвестные факты, - указала Захарова. - На всем протяжении 1930-х годов СССР занимал позицию принципиального противника фашизма. В тот же период, господин Ващиковский, именно Польша представляла гитлеровскую Германию в Лиге Наций, а также отвергла предложение Франции о заключении Восточного пакта. Следствием такой линии стал Мюнхенский сговор в сентябре 1938 года, по итогам которого именно ваша страна Польша отхватила часть расчлененного чехословацкого государства".

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Как напомнила представитель МИД РФ, Варшава в 1938 и 1939 годах безапелляционно отказывалась пропустить советские войска через территорию страны, усугубив ситуацию с известными тяжелыми последствиями для судеб Европы. "В новых внешнеполитических условиях Советский Союз оказался один на один перед лицом угрозы войны на два фронта, в силу чего был вынужден принять предложение Берлина о заключении Пакта о ненападении, - отметила она. - Теперь попытки избежать конфликта или хотя бы оттянуть его начало пытаются представить как якобы свидетельство соучастия в реализации захватнических планов гитлеровской Германии".

"Вероятно, что в такой атмосфере проще убеждать местную общественность в необходимости уничтожать советские памятники как так называемые следы оккупации Польши, - предположила Захарова. - Однако любое изобретательство от истории рано или поздно возвращается бумерангом и бьет по самим авторам".

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Персоны
Ващиковский, Витольд Захарова, Мария Владимировна
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