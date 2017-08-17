Посольство РФ уточняет информацию, пострадали ли россияне при теракте в Барселоне

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Информация, пострадали ли россияне при наезде фургона на людей в Барселоне, уточняется. Об этом ТАСС заявили в четверг в посольстве РФ в Испании.

"Дипломаты посольства и генерального консульства России в Барселоне находятся в плотном контакте с правоохранительными органами Испании", - отметили в диппредставительстве.

"Информация о наличии или отсутствии российских граждан среди числа пострадавших уточняется", - добавили в посольстве.

Инцидент произошел в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. По данным местных СМИ, авторы атаки могли скрыться на другом транспортном средстве.