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Посольство РФ уточняет информацию, пострадали ли россияне при теракте в Барселоне

Политика
17 августа, 19:56 дата обновления: 17 августа, 19:56 UTC+3

Дипломаты находятся в плотном контакте с правоохранительными органами Испании

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Oriol Duran

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Информация, пострадали ли россияне при наезде фургона на людей в Барселоне, уточняется. Об этом ТАСС заявили в четверг в посольстве РФ в Испании.

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"Дипломаты посольства и генерального консульства России в Барселоне находятся в плотном контакте с правоохранительными органами Испании", - отметили в диппредставительстве.

"Информация о наличии или отсутствии российских граждан среди числа пострадавших уточняется", - добавили в посольстве.

Инцидент произошел в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. По данным местных СМИ, авторы атаки могли скрыться на другом транспортном средстве.

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