Дипломаты РФ и Японии обсудили возможные проекты по хоздеятельности на Южных Курилах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заместители министров иностранных дел России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Акиба на прошедшем в Москве втором раунде консультаций обсудили возможные первоочередные проекты по совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"Стороны обсудили перечень возможных первоочередных проектов взаимовыгодного сотрудничества в рамках СХД и договорились представить результаты совместной работы на рассмотрение руководства двух стран", - отметили в дипведомстве.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о СХД на южных Курильских островах. Первый раунд с участием Моргулова и Акибы прошел в Токио в марте.