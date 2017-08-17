Дипломаты РФ и Японии обсудили возможные проекты по хоздеятельности на Южных Курилах

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заместители министров иностранных дел России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Акиба на прошедшем в Москве втором раунде консультаций обсудили возможные первоочередные проекты по совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.
"Стороны обсудили перечень возможных первоочередных проектов взаимовыгодного сотрудничества в рамках СХД и договорились представить результаты совместной работы на рассмотрение руководства двух стран", - отметили в дипведомстве.
По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о СХД на южных Курильских островах. Первый раунд с участием Моргулова и Акибы прошел в Токио в марте.