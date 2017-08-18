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Путин совершит рабочую поездку в Севастополь

Политика
18 августа, 0:07 UTC+3 МОСКВА 18, августа. /ТАСС

В ходе визита президент посетит новую общеобразовательную школу, историко-археологический музей-заповедник, а также музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе"

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Владимир Путин

Владимир Путин

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Севастополь. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства посетит новую общеобразовательную школу - образовательный центр "Бухта Казачья", где встретится с преподавательским составом и родительским комитетом этого учебного заведения.

Затем в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" Путин ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период", а также проведет встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.

Кроме этого, на территории мемориального комплекса "35-я береговая батарея" Путин совместно с участниками байк-шоу "Русский реактор" из движения "Ночные волки" возложит цветы к мемориалу защитникам батареи.

В этот же день ожидается посещение главой государства ежегодного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

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В предыдущий раз президент РФ приезжал в Крым в октябре 2016 года, где принял участие в Форуме действий в Ялте Общероссийского народного фронта. Непосредственно в Севастополе глава государства в предыдущий раз был в сентябре 2015 года. Тогда он вместе с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони осмотрел территорию национального заповедника "Херсонес Таврический" и посетил Свято-Владимирский кафедральный собор.

"Опера в Херсонесе"

Фестиваль "Опера в Херсонесе", в рамках которого прозвучат шедевры оперной музыки, впервые пройдет в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе с 18 по 20 августа. Концерты состоятся на фоне базилики 1935 года (названа так по году ее обнаружения археологами - прим. ТАСС).

По данным организаторов, на сцену в Херсонесе поднимутся ведущий солист московского театра "Новая Опера" Василий Ладюк, лауреат международного конкурса Maria Callas Grand Prix и приглашенная артистка Большого театра Вероника Джиоева, ведущий солист партий в нью-йоркском театре The Metropolitan Opera Владимир Маторин, а также оперный певец из Италии Валерио Згарджи. Помимо этого, на фестивале выступят обладатель первой премии XV Международного конкурса имени Чайковского Алексей Татаринцев и солистка Большого театра Агунда Кулаева.

В рамках фестиваля пройдут не только платные концерты 19 и 20 августа, но и благотворительный концерт 18 августа, кроме того, для детей из двух севастопольских детских домов артисты проведут урок музыки.

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