"Известия": Рябков сообщил, что новая встреча с Шенноном не снята с повестки

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Новая встреча заместителя министра иностранных дел России Сергей Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона не снята с повестки дня, однако точной даты пока нет. Об этом Рябков рассказал газете "Известия".
"Вопрос о новой встрече с замгоссекретаря Томасом Шенноном не снят с повестки дня. Этот вопрос существует, и работа в этом направлении идет. Однако на сегодняшний день нет информации о конкретной дате нового раунда переговоров", - сказал он.
Заместитель главы МИД РФ надеется на стабилизацию отношений с США. Вместе с тем "любой шаг Вашингтона, направленный на осложнение контактов, будет означать для России необходимость ответить зеркально", отметил он.
Рябков также не смог назвать дату приезда нового посла РФ Анатолия Антонова в Вашингтон, подчеркнув, что "никаких конкретных договоренностей с американскими коллегами по обмену послами у нас пока нет".
Второй раунд переговоров заместителей глав внешнеполитических ведомств России и США проходил в Вашингтоне 17 июля.