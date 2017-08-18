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"Известия": Рябков сообщил, что новая встреча с Шенноном не снята с повестки

Политика
18 августа, 5:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Замглавы МИД РФ отметил, что пока нет информации о конкретной дате проведения нового раунда переговоров

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Новая встреча заместителя министра иностранных дел России Сергей Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона не снята с повестки дня, однако точной даты пока нет. Об этом Рябков рассказал газете "Известия".

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"Вопрос о новой встрече с замгоссекретаря Томасом Шенноном не снят с повестки дня. Этот вопрос существует, и работа в этом направлении идет. Однако на сегодняшний день нет информации о конкретной дате нового раунда переговоров", - сказал он.

Заместитель главы МИД РФ надеется на стабилизацию отношений с США. Вместе с тем "любой шаг Вашингтона, направленный на осложнение контактов, будет означать для России необходимость ответить зеркально", отметил он.

Рябков также не смог назвать дату приезда нового посла РФ Анатолия Антонова в Вашингтон, подчеркнув, что "никаких конкретных договоренностей с американскими коллегами по обмену послами у нас пока нет".

Второй раунд переговоров заместителей глав внешнеполитических ведомств России и США проходил в Вашингтоне 17 июля.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич Антонов, Анатолий Иванович
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