Эксперты: назначенный Порошенко постпред Украины в Крыму бесполезен для жителей региона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Назначенный Петром Порошенко постоянный представитель президента Украины в Крыму бесполезен для жителей региона, считают крымские политики.
Ранее сообщалось, что Порошенко назначил своим постоянным представителем в Крыму Бориса Бабина, а его первым заместителем - Изета Гданова, приоритетной задачей которого станет "защита прав крымско-татарского народа". Бабин сменил в этой должности Наталью Попович. Постпредство главы украинского государства в Крыму находится в Херсоне.
"То, что сменилась очередная фамилия в качестве этой должности, можно сравнить с математическим правилом, которое гласит, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется", - сказал в пятницу ТАСС председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Заур Смирнов.
"Поэтому мы [от смены постпреда Украины в Крыму] ничего не ждем нового и никаких изменений. Никакого влияния на Крым, на крымских татар и на кого бы то ни было в Крыму это, естественно, не окажет. Это внутренняя борьба киевского режима за власть и право получать высокую зарплату госслужащего", - добавил Смирнов.
С ним согласился и заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек. "Вряд ли крымские татары получат [от постпреда] какую-то помощь, учитывая, что мы находимся в разных странах", - сказал Бальбек ТАСС. По его мнению, постпред Порошенко сможет решать проблемы только тех крымских татар, которые находятся на территории Украины.