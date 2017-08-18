Станислава Каторов стал главой Реутова

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Совет депутатов Реутова единогласно избрал Станислава Каторова на должность главы города, ранее он занимал должность исполняющего обязанности главы муниципалитета. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации Реутова.

По словам Каторова, более месяца назад губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ему принять участие в конкурсе на должность главы Реутова.

"Я принял это предложение и с того момента занимал должность исполняющего обязанности главы города. Сегодня на заседании совета депутатов было принято решение утвердить мою кандидатуру", - сказал Каторов.

Он отметил, что стратегия развития города не претерпит существенных изменений. Особое внимание будет уделяться развитию социальной сферы и повышению уровня жизни, "а также усилению экономической базы посредством привлечения в город новых инвестиций".

В 2011 году Станислав Каторов возглавил информационно-аналитический отдел администрации Реутова, с 2013 года занял должность заместителя главы администрации. С 3 июля 2017 года занимал должность исполняющего обязанности главы города.