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Главы МИД РФ и ФРГ обсудили ситуацию вокруг КНДР

Политика
18 августа, 11:34 UTC+3

Сергей Лавров и Зигмар Габриэль в очередной раз подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического решения проблем Корейского полуострова

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел России Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 18 августа. Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Зигмар Габриэль обсудили в пятницу в ходе телефонного разговора ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщили в МИД РФ.

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"Министры обсудили ситуацию вокруг КНДР и пути выхода из кризиса, - отметили в российском дипведомстве. - Лавров и Габриэль подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического решения проблем Корейского полуострова, способствовать которому призвана российско-китайская дорожная карта корейского урегулирования".

"Подтверждена приверженность соблюдению соответствующих резолюций СБ ООН", - добавили в МИД РФ.

Министры обсудили также "ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня и график предстоящих политических контактов".

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Персоны
Габриэль, Зигмар Лавров, Сергей Викторович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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