ТАСС, 18 августа. Президент России Владимир Путин назначил Николая Кудашева послом РФ в Индии. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. До нового назначения Кудашев занимал должность замдиректора генерального секретариата МИД РФ.

Предыдущий глава российской дипмиссии в Индии Александр Кадакин скончался 26 января 2017 года после болезни. Он занимал пост посла РФ в Индии с 2009 года.