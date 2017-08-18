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Путин назначил Николая Кудашева послом РФ в Индии

Политика
18 августа, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Ранее он занимал должность замдиректора генерального секретариата российского МИД

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ТАСС, 18 августа. Президент России Владимир Путин назначил Николая Кудашева послом РФ в Индии. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. До нового назначения Кудашев занимал должность замдиректора генерального секретариата МИД РФ.

Предыдущий глава российской дипмиссии в Индии Александр Кадакин скончался 26 января 2017 года после болезни. Он занимал пост посла РФ в Индии с 2009 года.

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Путин, Владимир Владимирович Кадакин, Александр Михайлович
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