Партия роста намерена использовать праймериз для продвижения экономической программы

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Партия роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, придерживается мнения, что успешные экономические реформы могут проводиться только в условиях политической стабильности, которую в России имеет наибольшие возможности обеспечить действующий президент Владимир Путин. При этом партия проводит праймериз для определения кандидата в президенты, чтобы донести до россиян свою экономическую стратегию. Соответствующее заявление федерального политсовета Партии роста распространила в пятницу пресс-служба партии.
В заявлении указано, что России нужны структурные реформы экономики, а у Партии роста есть программа перехода "от сырьевой к новой, живой конкурентной модели экономики" - "Стратегия роста", предложенная Столыпинским клубом.
"Мировой опыт показывает, что успешные экономические реформы могут проходить только в условиях политической стабильности. Владимир Путин, чья политика пользуется поддержкой абсолютного большинства российского народа, имеет все шансы обеспечить политическую стабильность необходимую для масштабных изменений в экономике", - говорится в заявлении. При этом политсовет подчеркивает, что "это должна быть стабильность во имя прогресса".
Федеральный политсовет поясняет, что Партия роста участвует в выборах, "чтобы изменить экономику России". "Праймериз на место кандидата в президенты РФ, так же, как и в сентябрьских выборах, где мы выдвинули 519 кандидатов, только в Москве - 131, это один из этапов этой борьбы, возможность донести свои идеи, чтобы страна больше узнала о "Стратегии роста", а наши кандидаты и партия в целом набрала опыта и поддержку избирателей", - говорится в документе.
Ранее член Генерального совета партии, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил, что Титов не рассматривается партией как кандидат в президенты, партия определила четырех претендентов, которые участвуют во внутрипартийных праймериз. Это сам Мариничев, федеральный секретарь Партии роста Александр Хуруджи, руководитель фракции партии в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен Дмитрий Потапенко. В конце ноября состоится съезд, на котором подведут итоги праймериз.
Титов позже подчеркнул, что высказывание Мариничева - это его личное мнение. Он отметил, что, помимо этих кандидатов, "есть и другие кандидатуры, другие позиции", в том числе относительно поддержки партией Путина на выборах президента.