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Партия роста намерена использовать праймериз для продвижения экономической программы

Политика
18 августа, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Также партия в ходе праймериз ставит перед собой задачи заручиться поддержкой избирателей и получить новый опыт

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Председатель Партии роста Борис Титов

Председатель Партии роста Борис Титов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Партия роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, придерживается мнения, что успешные экономические реформы могут проводиться только в условиях политической стабильности, которую в России имеет наибольшие возможности обеспечить действующий президент Владимир Путин. При этом партия проводит праймериз для определения кандидата в президенты, чтобы донести до россиян свою экономическую стратегию. Соответствующее заявление федерального политсовета Партии роста распространила в пятницу пресс-служба партии.

В заявлении указано, что России нужны структурные реформы экономики, а у Партии роста есть программа перехода "от сырьевой к новой, живой конкурентной модели экономики" - "Стратегия роста", предложенная Столыпинским клубом.

"Мировой опыт показывает, что успешные экономические реформы могут проходить только в условиях политической стабильности. Владимир Путин, чья политика пользуется поддержкой абсолютного большинства российского народа, имеет все шансы обеспечить политическую стабильность необходимую для масштабных изменений в экономике", - говорится в заявлении. При этом политсовет подчеркивает, что "это должна быть стабильность во имя прогресса".

Федеральный политсовет поясняет, что Партия роста участвует в выборах, "чтобы изменить экономику России". "Праймериз на место кандидата в президенты РФ, так же, как и в сентябрьских выборах, где мы выдвинули 519 кандидатов, только в Москве - 131, это один из этапов этой борьбы, возможность донести свои идеи, чтобы страна больше узнала о "Стратегии роста", а наши кандидаты и партия в целом набрала опыта и поддержку избирателей", - говорится в документе.

Ранее член Генерального совета партии, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил, что Титов не рассматривается партией как кандидат в президенты, партия определила четырех претендентов, которые участвуют во внутрипартийных праймериз. Это сам Мариничев, федеральный секретарь Партии роста Александр Хуруджи, руководитель фракции партии в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен Дмитрий Потапенко. В конце ноября состоится съезд, на котором подведут итоги праймериз.

Титов позже подчеркнул, что высказывание Мариничева - это его личное мнение. Он отметил, что, помимо этих кандидатов, "есть и другие кандидатуры, другие позиции", в том числе относительно поддержки партией Путина на выборах президента.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Путин, Владимир Владимирович Дмитриева, Оксана Генриховна
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