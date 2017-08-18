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Медведев: виновные в теракте в Барселоне должны понести суровую ответственность

Политика
18 августа, 13:32 UTC+3

Российский премьер в телеграмме своему испанскому коллеге Мариано Рахою также выразил соболезнования и попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших

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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с терактом в Барселоне, подчеркнув, что виновные должны понести суровую ответственность.

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"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в центре Барселоны. Этой преступной акции международных террористов не может быть оправдания. Все виновные в ее подготовке и проведении должны понести суровую ответственность", - говорится в тексте телеграммы Медведева премьер-министру Испании Мариано Рахою.

Глава кабмина РФ попросил передать "слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым и пострадавшим".

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Рахой, Мариано Медведев, Дмитрий Анатольевич
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