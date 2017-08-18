Медведев: виновные в теракте в Барселоне должны понести суровую ответственность

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с терактом в Барселоне, подчеркнув, что виновные должны понести суровую ответственность.
"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в центре Барселоны. Этой преступной акции международных террористов не может быть оправдания. Все виновные в ее подготовке и проведении должны понести суровую ответственность", - говорится в тексте телеграммы Медведева премьер-министру Испании Мариано Рахою.
Глава кабмина РФ попросил передать "слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым и пострадавшим".