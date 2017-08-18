Псковский облизбирком передал в полицию жалобы на подкуп избирателей

ТАСС, 18 августа. Избирательная комиссия Псковской области передала местным правоохранителям 20 жалоб на попытку подкупа, поступившие от избирателей в течение суток. Граждане жаловались, что их пытались склонить в поддержку кандидатов на выборы в Псковскую городскую думу, сообщил в пятницу ТАСС председатель облизбиркома Николай Цветков.

"Передали в полицию и оперативный штаб по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательной кампании 20 жалоб, поступивших за сутки на горячую линию облизбиркома", - сказал он, отметив, что комиссия впервые столкнулась с такой "масштабной и хорошо организованной противоправной акцией".

По словам Цветкова, избиратели сообщают о неких договорах о сотрудничестве в агитационный период, которые им предлагали от имени определенных кандидатов в городскую думу Пскова. Среди названных имен - представители "Справедливой России", КПРФ и самовыдвиженцы, добавил он. За каждый голос, отданный за конкретного кандидата в период досрочного голосования, обещали платить по 1 - 2 тыс. рублей, сказал он.

Собеседник агентства добавил, что на днях в облизибирком поступило заявление от кандидата в депутаты Псковской городской думы Ивана Цецерского с аналогичной жалобой.

В соответствии с п. 2 ст. 52 "Избирательного кодекса Псковской области" кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей, подчеркнул Цветков.

О выборах

В Единый день голосования 10 сентября в Псковской области пройдут 38 выборных кампаний, среди них - довыборы в областное Собрание депутатов и Псковскую городскую думу, избрание глав районов, а также депутатов в местные советы. По данным облизбиркома, своих кандидатов выдвинули 14 региональных отделений политических партии из 49 зарегистрированных на территории Псковской области.

Больше всех кандидатов выдвинула "Единая Россия"- 524, на втором месте "Справедливая Россия" - 278, далее следуют КПРФ - 271 кандидат, ЛДПР - 259 кандидатов и "Яблоко", представившее 222 претендента. Замыкает список Партия роста, которая делегировала на выборы одного человека, сообщили в облизбиркоме.