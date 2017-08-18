Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МО РФ: все отряды умеренной оппозиции в Восточной Гуте присоединились к перемирию в Сирии

Политика
18 августа, 17:48 дата обновления: 18 августа, 18:04 UTC+3

Группировка "Файлак Ар-Рахман" присоединилась к перемирию последней

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заседание коллегии Министерства Обороны РФ

Заседание коллегии Министерства Обороны РФ

© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Все отряды умеренной оппозиции, действующие в зоне деэскалации "Восточная Гута", присоединились к перемирию в Сирии, последним из них стала группировка "Файлак Ар-Рахман". Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ

"Таким образом, в результате переговоров представителей Минобороны России к режиму прекращения боевых действий в зоне деэскалации "Восточная Гута" удалось привлечь все находящиеся в ней отряды умеренной вооруженной оппозиции", - сказали в военном ведомстве.

Минобороны России и группировка "Файлак Ар-Рахман" подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Ранее, 22 июля, аналогичное соглашение с Минобороны России было подписано в Каире с другой действующей в Восточной Гуте крупной оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ислам".

"Сегодня, 18 августа 2017 года представителями Минобороны России в городе Женева [Швейцарская Конфедерация] и крупной группировки сирийской оппозиции "Файлак Ар-Рахман" подписано соглашение о ее присоединении с 21:00 мск к режиму прекращения огня в зоне деэскалации "Восточная Гута" [Дамаск, Сирия]", - говорится в сообщении, поступившем в пятницу в ТАСС.

Отмечается, что соглашение, подписанное в Женеве, предусматривает прекращение группировкой боевых действий, в том числе недопущение обстрелов боевиками любых диппредставительств в Дамаске, включая посольство России.

"В ходе встречи с представителями Минобороны России представители "Фейлак ар-Рахман" подтвердили готовность вести непримиримую борьбу с террористами ИГИЛ (устаревшее название группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ - прим. ТАСС), а также предложили меры по улучшению гуманитарной ситуации в районах зоны деэскалации, контролируемых данной группировкой", - отметили в ведомстве.

Таким образом, в результате переговоров представителей Минобороны России к режиму прекращения боевых действий в зоне деэскалации "Восточная Гута" удалось привлечь все находящиеся в ней отряды умеренной вооруженной оппозиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
2
Дело о массовой драке на Хованском кладбище Москвы направлено в суд
3
Теракты в Каталонии. Хроника событий
4
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
5
Четвертый подозреваемый задержан в связи с терактами в Каталонии
6
Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 млн рублей
7
По разные стороны баррикад: сравнение вооруженных сил КНДР и Южной Кореи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама