МО РФ: все отряды умеренной оппозиции в Восточной Гуте присоединились к перемирию в Сирии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Все отряды умеренной оппозиции, действующие в зоне деэскалации "Восточная Гута", присоединились к перемирию в Сирии, последним из них стала группировка "Файлак Ар-Рахман". Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ

"Таким образом, в результате переговоров представителей Минобороны России к режиму прекращения боевых действий в зоне деэскалации "Восточная Гута" удалось привлечь все находящиеся в ней отряды умеренной вооруженной оппозиции", - сказали в военном ведомстве.

Минобороны России и группировка "Файлак Ар-Рахман" подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Ранее, 22 июля, аналогичное соглашение с Минобороны России было подписано в Каире с другой действующей в Восточной Гуте крупной оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ислам".

"Сегодня, 18 августа 2017 года представителями Минобороны России в городе Женева [Швейцарская Конфедерация] и крупной группировки сирийской оппозиции "Файлак Ар-Рахман" подписано соглашение о ее присоединении с 21:00 мск к режиму прекращения огня в зоне деэскалации "Восточная Гута" [Дамаск, Сирия]", - говорится в сообщении, поступившем в пятницу в ТАСС.

Отмечается, что соглашение, подписанное в Женеве, предусматривает прекращение группировкой боевых действий, в том числе недопущение обстрелов боевиками любых диппредставительств в Дамаске, включая посольство России.

"В ходе встречи с представителями Минобороны России представители "Фейлак ар-Рахман" подтвердили готовность вести непримиримую борьбу с террористами ИГИЛ (устаревшее название группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ - прим. ТАСС), а также предложили меры по улучшению гуманитарной ситуации в районах зоны деэскалации, контролируемых данной группировкой", - отметили в ведомстве.

Таким образом, в результате переговоров представителей Минобороны России к режиму прекращения боевых действий в зоне деэскалации "Восточная Гута" удалось привлечь все находящиеся в ней отряды умеренной вооруженной оппозиции.