МО РФ: все отряды умеренной оппозиции в Восточной Гуте присоединились к перемирию в Сирии

Два человека погибли в результате нападения на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 19:06
Епанчинцев: игра вратаря Беспалова придала уверенности ХК "Спартак" в матче с "Витязем"Спорт 18 августа, 18:54
Россия сняла временные ограничения с трех предприятий БелоруссииЭкономика и бизнес 18 августа, 18:51
Восемь человек доставлено в больницу, один из них погиб после нападения в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:51
Колобков: ряд сборных РФ планируют провести в Южной Корее финальный этап подготовки к ОИСпорт 18 августа, 18:48
Финское правительство проведет экстренное совещание после нападения на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:46
Финская полиция разыскивает нескольких подозреваемых в нападении на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:41
Киберкомандование стало самостоятельной структурой ВС СШАМеждународная панорама 18 августа, 18:31
"Урал" подписал контракт с французским футболистом БумалемСпорт 18 августа, 18:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Все отряды умеренной оппозиции, действующие в зоне деэскалации "Восточная Гута", присоединились к перемирию в Сирии, последним из них стала группировка "Файлак Ар-Рахман". Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ
"Таким образом, в результате переговоров представителей Минобороны России к режиму прекращения боевых действий в зоне деэскалации "Восточная Гута" удалось привлечь все находящиеся в ней отряды умеренной вооруженной оппозиции", - сказали в военном ведомстве.
Минобороны России и группировка "Файлак Ар-Рахман" подписали соглашение о прекращении боевых действий.
Ранее, 22 июля, аналогичное соглашение с Минобороны России было подписано в Каире с другой действующей в Восточной Гуте крупной оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ислам".
"Сегодня, 18 августа 2017 года представителями Минобороны России в городе Женева [Швейцарская Конфедерация] и крупной группировки сирийской оппозиции "Файлак Ар-Рахман" подписано соглашение о ее присоединении с 21:00 мск к режиму прекращения огня в зоне деэскалации "Восточная Гута" [Дамаск, Сирия]", - говорится в сообщении, поступившем в пятницу в ТАСС.
Отмечается, что соглашение, подписанное в Женеве, предусматривает прекращение группировкой боевых действий, в том числе недопущение обстрелов боевиками любых диппредставительств в Дамаске, включая посольство России.
"В ходе встречи с представителями Минобороны России представители "Фейлак ар-Рахман" подтвердили готовность вести непримиримую борьбу с террористами ИГИЛ (устаревшее название группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ - прим. ТАСС), а также предложили меры по улучшению гуманитарной ситуации в районах зоны деэскалации, контролируемых данной группировкой", - отметили в ведомстве.
Таким образом, в результате переговоров представителей Минобороны России к режиму прекращения боевых действий в зоне деэскалации "Восточная Гута" удалось привлечь все находящиеся в ней отряды умеренной вооруженной оппозиции.