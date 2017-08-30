Единый день голосования — 2017: Томская область

В борьбе за губернаторский пост в Томской области участвуют четыре человека © Павел Смертин/ТАСС

В феврале 2017 года действующий губернатор Томской области Сергей Жвачкин написал заявление о досрочном сложении полномочий и был назначен временно исполняющим обязанности. Кандидатура Жвачкина выдвинута "Единой Россией". Он поборется за пост главы региона с еще тремя кандидатами.

Пройти муниципальный фильтр удалось представителям трех парламентских партий: областным депутатам Наталье Барышниковой (КПРФ), Александру Ростовцеву ("Справедливая Россия"), а также 34-летнему депутату Госдумы Алексею Диденко (ЛДПР). Губернаторские выборы пройдут в регионе впервые за 14 лет.

Нефть и инновации

Выходец из "Газпрома" Сергей Жвачкин возглавил Томскую область в марте 2012 года, сменив губернатора-"старожила" Виктора Кресса. С начала 2000-х власти провозгласили политику диверсификации экономики Томской области, которая сильно зависит от нефтегазовой отрасли. Регион пытается развиваться в качестве научно-образовательного и инновационного центра.

В Томске расположены шесть крупных государственных вузов, каждый восьмой житель города — студент. Доля "экономики знаний" в валовом региональном продукте выросла за последние пять лет с 7% до 10%. Два томских вуза вошли в престижную программу "5–100" по повышению международной конкурентоспособности и получили возможность развивать инфраструктуру, привлекать иностранных студентов и преподавателей.

Развивались и другие отрасли: инвесторы начали вкладывать средства в лесопереработку, формировался крупный нефтехимический кластер на севере Томска, были модернизированы крупные нефтехимические производства.

"Жвачкину удалось привлечь достаточно большие инвестиции, в первую очередь в области нефтегазового сектора, машиностроения, и сделал он это за счет своих контактов с гигантами топливно-энергетического комплекса", — считает завкафедрой социологии Томского госуниверситета (ТГУ) Виталий Кашпур.

Вместе с тем томский политолог Сергей Шпагин полагает, что будущий вектор развития экономики региона определить сложно: непонятно, останется основой для наполнения бюджета нефтегазовая сфера или же регион окончательно переориентируется на научно-образовательный комплекс.

"Сидеть только на "трубе" невозможно, потому что это не развивает. Но "труба" реальна. Что касается инновационной деятельности, то ее эффективность очень сильно зависит от спроса реального сектора на инновации, а спрос, мягко говоря, невелик. Единственное, что реально развивается, — сектор научных разработок и сектор высшего образования", — говорит он.

Именно Томская область может стать одним из центров цифровой экономики Виталий Кашпур Завкафедрой социологии Томского госуниверситета

Кашпур также отмечает перспективы научных отраслей экономики. "У Томска есть особый потенциал, связанный с теми результатами, которые были получены в результате развития инновационной экономики региона, и теми успехами, которые демонстрируют томские вузы в ходе реализации проекта "5–100". Мне кажется, именно Томская область может стать одним из центров цифровой экономики, которая должна быть создана в России, если мы хотим быть конкурентоспособными", — пояснил он.

Проблемы "медвежьего угла"

Сергей Шпагин считает, что вместе с тем за последние пять лет Жвачкину и его команде так и не удалось решить ряд серьезных проблем, связанных прежде всего с транспортной изолированностью региона.

Томская область находится в стороне от важных автомобильных трасс и Транссибирской железнодорожной магистрали. Добраться из областного центра в ряд населенных пунктов на севере, которые находятся за непроходимыми болотами, зачастую можно только авиацией. "И нормальных дорог там нет", — отметил Шпагин.

"Если возьмем Каргасокский или Парабельский районы (труднодоступные районы на севере Томской области — прим. ТАСС), где практически нет асфальтовых дорог, то там люди акцентируют внимание на этой проблеме. Видно, что проблема решается: масштабная дорожная кампания осуществляется на протяжении этого и прошлого годов", — отмечает и Виталий Кашпур.

Были построены небольшие участки дорог, в основном на территории районов, прилегающих к областному центру. Задач социально-экономического развития они не решали Виталий Кашпур Завкафедрой социологии Томского госуниверситета

Однако серьезного дорожного строительства в последние годы в области не велось. "Были построены небольшие участки дорог, в основном на территории районов, прилегающих к областному центру. Задач социально-экономического развития они не решали", — пояснил политолог.

По мнению Шпагина, одна из важных проблем, решения которой ждут от областных властей, — строительство Северной широтной дороги, соединяющей Сибирь и Урал по северному маршруту. Без нее регион остается "медвежьим углом", как однажды выразился Жвачкин. Ему удалось завершить строительство моста через реку Вах (участок Северной широтной дороги), который соединил томский север с югом ХМАО, однако строительство остальных участков идет невысокими темпами. Осенью 2014 года Жвачкин подписал соглашения о строительстве межрегиональных трасс с главами Кемеровской и Новосибирской областей.

Чего хотят томичи

Шпагин отмечает, что запросы в разных частях Томской области слишком разные. Около половины населения проживает в областном центре, к которому тяготеют Томский район и Северск — самый большой закрытый моногород РФ, градообразующим предприятием которого является Сибирский химкомбинат. Значит, проблемы Томска волнуют около двух третей жителей области.

"Томск, как и многие крупные города, волнует транспортная проблематика. Ситуация с маршрутным транспортом как была, так и осталась очень непростой. Но это проблема, которая в большей степени предъявляется не области, а городу. Что касается собственно области — это прежде всего областной бюджет, возможности субсидирования социалки, школ", — уточнил политолог.

Томск, как и многие крупные города, волнует транспортная проблематика. Ситуация с маршрутным транспортом как была, так и осталась очень непростой Сергей Шпагин Политолог

По словам Кашпура, население также волнует низкое качество жилищно-коммунальных услуг, особенно отключения горячей воды. "Основные претензии к тому, что стоимость не совсем соответствует качеству. И это ощущается не только в городе, но и в сельских районах", — говорит социолог.

При Жвачкине, по словам Шпагина, "произошла определенная смена административных элит", например, в отставку ушел мэр Томска Николай Николайчук, который был избран в 2009 году при активном участии Кресса. Через год он был арестован по делу о превышении должностных полномочий.

Кресло мэра занял "крепкий хозяйственник", как и хотел Жвачкин, — один из богатейших людей Томска пивовар Иван Кляйн. В том числе и при финансовой поддержке областной власти он смог организовать ремонт дорог и благоустройство города, но городским властям не удалось выстроить нормальную работу по уборке города от снега. После очередного коллапса в этом году в городе даже объявляли сбор подписей за отставку Кляйна.

Как указывает Шпагин, сейчас между областной и городской администрациями "явного взаимопонимания, согласия, взаимодействия не ощущается".

Дарья Решетникова, Карина Сапунова, Сергей Леваненков