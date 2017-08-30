Единый день голосования — 2017: Кировская область

Губернаторские выборы в Кировской области проводятся после ареста в 2016 году главы региона Никиты Белых и его отставки в связи с утратой доверия президента. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Игорь Васильев, уроженец Ленинграда, бывший глава Росреестра.

Кандидатура Васильева выдвинута "Единой Россией". Кроме того, на пост главы Кировской области претендуют Сергей Мамаев от КПРФ, Кирилл Черкасов от ЛДПР и Николай Барсуков от партии "Коммунисты России".

Лес и госдолг

Долг Кировской области перед федеральным центром за последние три губернаторских года Никиты Белых вырос до 27,6 млрд и превысил собственные доходы области, составляющие 26 млрд рублей. К февралю 2017 года величину госдолга удалось снизить на 1,6 млрд рублей — до 26,2 млрд. По словам врио губернатора Игоря Васильева, полностью погасить задолженность удастся за 3–4 года.

Главная проблема Кировской области — это ее дотационность Константин Калачев Политолог

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, руководству региона придется приложить немало усилий, чтобы извлечь максимальную пользу из того небольшого перечня ресурсов, что у него есть. "Главная проблема Кировской области — это ее дотационность. Надо искать собственные источники доходов. Кировская область имеет небольшой выбор: там нет нефти, газа, золота или алмазов, но лес может стать одним из ресурсов развития", — считает политолог Константин Калачев.

При этом именно проблемы в лесной отрасли остаются для региона наиболее острыми. В этой сфере новой власти необходимо, по мнению эксперта, сосредоточить свое внимание на том, как сделать этот бизнес — "один из самых закрытых и, говоря прямо, не самых прозрачных" — открытым для учета и контроля властей.

В январе Кировская область начала проводить торги лесом и лесоматериалами через биржу. Месяцем позже Игорь Васильев заявил, что впервые за последние 10 лет в Кировской области начнется проведение аукционов по продаже лесных угодий. Они будут осуществляться через портал "Госуслуги". По его словам, благодаря этим мероприятиям, "пропал подмигивающий чиновник и необходимость договоренности".

Как считает Константин Калачев, необходимо развивать перерабатывающие производства, которые позволят продавать продукцию из кировской древесины по более высокой цене, чем необработанное сырье.

Газификация и оборонка

Кировская область остро нуждается в газификации, об этом шла речь во время визита президента России в этот регион в августе. Владимир Путин в разговоре с Игорем Васильевым обратил внимание на то, что необходимо уделить внимание этой проблеме и выделить средства на подключение к газовой сети квартир и домов. "Одно дело — строить газопроводы, другое — подводить газ к домам в населенных пунктах. Эти затраты частично ложатся на самих жителей, и многим они не по карману", — говорит Калачев. По его словам, новому губернатору придется искать какой-то компромисс с ресурсоснабжающей организацией.

Одно дело — строить газопроводы, другое — подводить газ к домам в населенных пунктах Константин Калачев Политолог

Политолог отметил, что будущим властям Кировской области необходимо работать над повышением уровня доходов населения. "Это вопрос привлечения инвесторов, создания новых рабочих мест, улучшений условий труда", — отметил эксперт.

Напрямую с повышением благосостояния населения связано "реанимирование" обанкротившихся ранее промышленных предприятий. "Самое простое — это подъем в сфере оборонно-промышленного комплекса. К ОПК сейчас внимание большое, надо просто попасть в госзаказ", — считает Калачев.

Расследование дела "Кировлеса", коррупционный скандал с бывшим губернатором Никитой Белых и другие громкие истории, связанные с регионом, уменьшили кредит доверия региональной власти, считает доцент факультета социальных наук НИУ "Высшая школа экономики" Алексей Титков. По его мнению, новому губернатору необходимо сконцентрироваться на формировании управленческой команды, локальных улучшениях в каждой из отраслей экономики региона, а также выработке нового имиджа региона.

Галина Полоскова