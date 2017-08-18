Дипломаты РФ и Японии обсудили вопросы безопасности в Северо-Восточной Азии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Заместители глав внешнеполитических ведомств России и Японии Сергей Рябков и Такэо Акиба обсудили развитие ситуации в сфере безопасности в Северо-Восточной Азии на прошедших в пятницу консультациях по вопросам стратегической стабильности. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Был обсужден широкий круг вопросов текущей международной повестки дня с особым акцентом на проблематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ [оружие массового уничтожения], а также на динамику ситуации в области безопасности в ряде регионов мира, включая Северо-Восточную Азию", - отметили в российском дипведомстве.