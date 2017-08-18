Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательством

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Поддержка Израилем решения не включать Россию в проект создания музея "Собибор" граничит с историческим предательством. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Захарова подчеркнула, что речь идет о ее личной позиции. "Я не могу сказать, что понимаю позицию ряда европейских стран... Я могу принять во внимание те настроения, те политические баталии, которые там ведутся вокруг исторической памяти и так далее, но я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля, - сказала она. - Для меня - я сейчас говорю в своем личном качестве - для меня как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и я считаю граничит с историческим предательством".

"В МИД были вызваны послы этих стран и ряд послов говорит, "а мы не против и, конечно, вы можете приехать", - добавила Захарова. - Господа, когда вы не против, вы выходите и делаете заявление на этот счет. Мы все знаем насколько тонкокожими и чувствительными являются представители упомянутых стран (участники Международного управляющего комитета проекта по реконструкции Собибора: Польша, Нидерланды, Словакия, Израиль - прим. ТАСС) по вопросам, которые непосредственно касаются их безопасности, их национальной памяти и гордости. Почему же вы вот так, спустя более чем 70 лет, можете предать память тех, кто спасал ваших отцов, дедов, матерей, кто спасал вас?"

Решение по Собибору

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея - Места Памяти в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. Россия положительно отреагировала на данное приглашение, выразив готовность внести существенный финансовый вклад в обустройство мемориала, однако дальнейшее обсуждение с польской стороной подключения России к проекту не дало никаких результатов.

В итоге в июле поступило официальное сообщение из Варшавы о том, что на состоявшемся 12-13 июня 2017 года заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в прежнем составе, без участия России. Как заявила на брифинге в четверг Захарова, изменение позиций Нидерландов, Словакии и Израиля вызвало недоумение и непонимание в Москве. В этой связи послы трех стран были приглашены в МИД РФ.