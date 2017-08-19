В Госдуме не видят предпосылок для переноса столицы из Москвы за Урал

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия") уверен, что предпосылок для переноса столицы нет и они вряд ли появятся в ближайшие десятилетия.
Ранее RT сообщил, что глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил руководству страны проект "Доктрины размосквичивания", предлагая перенести столицу из Москвы за Урал. По его мнению, Россия "гиперцентрализирована", а столичный регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения". Автор считает, что в результате внутренней миграции Россия может потерять геополитические преимущества, поэтому приоритет в развитии стоит отдать Дальнему Востоку и Сибири. В проекте отмечается, что каждая многодетная семья должна получить от государства по усадьбе размером не менее 30 соток со всей инфраструктурой.
Крашенинников отметил, что "перенос любой столицы - это затратное дело", которым "вряд ли стоит заниматься во время кризиса". Он напомнил, что в истории России уже были случаи, когда столицу переносили из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. По словам депутата, тогда для этого были предпосылки.
"Тогда это была другая история. Сейчас я никаких предпосылок не вижу, поэтому не думаю, что такая необходимость назрела. Да, есть перегруз в столице, москвичи во многом страдают, но, мне кажется, если это оторвать, то страдания мы увеличим как для москвичей, так и для тех городов, куда столица предполагается, согласно этому проекту, переводиться", - сказал ТАСС Крашенинников.
Он отметил, что это "интересный вброс для обсуждения", но усомнился, что "с точки зрения реальности в ближайшие десятилетия он будет иметь какое-то значение". "Не думаю, что сейчас это самая актуальная история", - заключил Крашенинников.