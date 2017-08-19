Собянин раскритиковал идею о переносе столицы России за Урал

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, идею переноса столицы из Москвы на Дальний Восток достаточно дорогостоящей и отметил, что она похожа на ссылку для чиновников. Об этом он сообщил на своей личной странице в "ВКонтакте".

"Перенести столицу на Дальний Восток - "гениальная" идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тыс. км от 110 млн россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом", - пошутил он.

Ранее телеканал RT сообщил, что глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил руководству страны проект "Доктрины размосквичивания", предлагая перенести столицу из Москвы за Урал.

По его мнению, Россия "гиперцентрализирована", а столичный регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения". Автор считает, что в результате внутренней миграции Россия может потерять геополитические преимущества, поэтому приоритет в развитии стоит отдать Дальнему Востоку и Сибири. В проекте отмечается, что каждая многодетная семья должна получить от государства по усадьбе размером не менее 30 соток со всей инфраструктурой.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия") отметил, что предпосылок для переноса столицы нет и они вряд ли появятся в ближайшие десятилетия.

По его мнению, "перенос любой столицы - это затратное дело", которым "вряд ли стоит заниматься во время кризиса". Он напомнил, что в истории России уже были случаи, когда столицу переносили из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. По словам депутата, тогда для этого были предпосылки.