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Медведев: партнерские российско-венгерские отношения поступательно развиваются

Политика
20 августа, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, августа. /ТАСС

В воскресенье в Венгрии отмечается национальный праздник - День святого Иштвана

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил главу кабинета министров Венгрии Виктора Орбана с государственным праздником - Днем святого Иштвана, отметив, что партнерские отношения двух стран поступательно развиваются. Поздравление размещено в воскресенье на сайте правительства.

"Дружественные, партнерские российско-венгерские отношения поступательно развиваются, - говорится в телеграмме. - Уверен, что дальнейшая активизация многопланового взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных проектов в энергетике, промышленности, высокотехнологичных отраслях в полной мере отвечают интересам наших стран".

День святого Иштвана - национальный праздник Венгрии. Отмечается в память об основателе венгерской монархии Иштване I с 1687 года, в 1950-1990 годы празднования были неофициальными.

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Персоны
Орбан, Виктор Медведев, Дмитрий Анатольевич
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