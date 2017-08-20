Медведев: партнерские российско-венгерские отношения поступательно развиваются

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил главу кабинета министров Венгрии Виктора Орбана с государственным праздником - Днем святого Иштвана, отметив, что партнерские отношения двух стран поступательно развиваются. Поздравление размещено в воскресенье на сайте правительства.
"Дружественные, партнерские российско-венгерские отношения поступательно развиваются, - говорится в телеграмме. - Уверен, что дальнейшая активизация многопланового взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных проектов в энергетике, промышленности, высокотехнологичных отраслях в полной мере отвечают интересам наших стран".
День святого Иштвана - национальный праздник Венгрии. Отмечается в память об основателе венгерской монархии Иштване I с 1687 года, в 1950-1990 годы празднования были неофициальными.