Медведев: партнерские российско-венгерские отношения поступательно развиваются

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил главу кабинета министров Венгрии Виктора Орбана с государственным праздником - Днем святого Иштвана, отметив, что партнерские отношения двух стран поступательно развиваются. Поздравление размещено в воскресенье на сайте правительства.

"Дружественные, партнерские российско-венгерские отношения поступательно развиваются, - говорится в телеграмме. - Уверен, что дальнейшая активизация многопланового взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных проектов в энергетике, промышленности, высокотехнологичных отраслях в полной мере отвечают интересам наших стран".

День святого Иштвана - национальный праздник Венгрии. Отмечается в память об основателе венгерской монархии Иштване I с 1687 года, в 1950-1990 годы празднования были неофициальными.