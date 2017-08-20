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Кириенко: соглашение между Россией и Татарстаном сыграло историческую роль

Политика
20 августа, 13:52 UTC+3 /Крым/ 20, августа. /ТАСС

Первый замглавы администрации президента РФ отметил, что почти все нормы договора уже имплементированы в действующее законодательство Татарстана

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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

© Сергей Савостьянов/ТАСС

БАКАЛЬСКАЯ КОСА, /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Соглашение между РФ и Татарстаном о распределении полномочий сыграло свою историческую роль, но практически все его нормы уже имплементированы в действующее законодательство. Об этом заявил журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Там все уже определено, соглашение истекло. Там есть хорошая формулировка, которая попала в решение госсовета Татарстана, в котором правильно написано, что этот договор сыграл важнейшую историческую роль и практически все его нормы уже имплементированы в действующее законодательство", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли продлеваться соглашение.

Кириенко добавил, что "в 1990-е годы, в период неопределенности, договор, действительно, сыграл важнейшую роль". "Согласен с позицией Минтимера Шаймиева, который говорил, что возможно, договор спас целостность государства как инструмент. Прошло много времени, сильно поменялось законодательство, все ключевые нормы этого договора имплементированы в действующее законодательство", - добавил представитель Кремля.

Он считает, что как антикризисная мера 90-х годов "договоры имели серьезное значение и, действительно, сыграли важнейшую роль, но, конечно, российская государственность, государство построено не по договорному типу".

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Персоны
Шаймиев, Минтимер Шарипович Кириенко, Сергей Владиленович
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