Член Высшего совета ЕР назвал Екатеринбург оптимальным вариантом для новой столицы России

ТАСС, 20 августа. Екатеринбург является "наиболее адекватным" городом, в который столица России могла бы быть перенесена из Москвы, считает член Высшего совета партии "Единая Россия", директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Всего в Высший совет партии - ее руководящий орган, отвечающий за стратегическое развитие, - входят 90 человек.

"Москва находится далеко от географического центра России, а ее развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации (от сверхконцентрации налоговых поступлений до перенаселения)", - написал политик в Facebook. На его взгляд, эти причины достаточно весомы для того, чтобы начать "серьезную дискуссию" о переносе столицы.

"Наиболее адекватным решением мог бы стать Екатеринбург, а часть столичных функций можно было бы делегировать нескольким городам", - отметил Орлов, заявив, что оценивает вероятность воплощения в жизнь этих планов как невысокую.

В субботу глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов сообщил, что направил в руководство страны проект "Доктрины размосквичивания", предполагающей перенос столицы страны из Москвы за Урал.

По его мнению, Россия "гиперцентрализирована", а столичный регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения". Автор считает, что в результате внутренней миграции Россия может потерять геополитические преимущества, поэтому приоритет в развитии стоит отдать Дальнему Востоку и Сибири.

В ответ председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия") заявил, что предпосылок для переноса столицы нет и они вряд ли предвидятся в ближайшие десятилетия. Он отметил, что этот проект нецелесообразен и с финансовой, и с политической точек зрения.

А мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы на Дальний Восток дорогостоящей и похожей на ссылку для чиновников.