Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Член Высшего совета ЕР назвал Екатеринбург оптимальным вариантом для новой столицы России

Политика
20 августа, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, августа. /ТАСС

По словам Дмитрия Орлова, Москва находится далеко от географического центра России, а ее развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 августа. Екатеринбург является "наиболее адекватным" городом, в который столица России могла бы быть перенесена из Москвы, считает член Высшего совета партии "Единая Россия", директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Всего в Высший совет партии - ее руководящий орган, отвечающий за стратегическое развитие, - входят 90 человек.

"Москва находится далеко от географического центра России, а ее развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации (от сверхконцентрации налоговых поступлений до перенаселения)", - написал политик в Facebook. На его взгляд, эти причины достаточно весомы для того, чтобы начать "серьезную дискуссию" о переносе столицы.

"Наиболее адекватным решением мог бы стать Екатеринбург, а часть столичных функций можно было бы делегировать нескольким городам", - отметил Орлов, заявив, что оценивает вероятность воплощения в жизнь этих планов как невысокую.

В субботу глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов сообщил, что направил в руководство страны проект "Доктрины размосквичивания", предполагающей перенос столицы страны из Москвы за Урал.

По его мнению, Россия "гиперцентрализирована", а столичный регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения". Автор считает, что в результате внутренней миграции Россия может потерять геополитические преимущества, поэтому приоритет в развитии стоит отдать Дальнему Востоку и Сибири.

В ответ председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия") заявил, что предпосылок для переноса столицы нет и они вряд ли предвидятся в ближайшие десятилетия. Он отметил, что этот проект нецелесообразен и с финансовой, и с политической точек зрения.

А мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы на Дальний Восток дорогостоящей и похожей на ссылку для чиновников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Единая Россия"
Персоны
Собянин, Сергей Семенович Крашенинников, Павел Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
2
СМИ: сирийские войска разгромили крупный форпост террористов на пути к Дейр-эз-Зору
3
Трехлетнего мальчика насмерть засыпало песком в Волгоградской области
4
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
5
В МИД Армении назвали абсурдным пожелание Турции вступить в таможенную зону ЕврАзЭС
6
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
7
В Москве арестован глава компании "Настюша" за задержку строительства ЖК Царицыно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама