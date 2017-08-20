Собянин отказался от дебатов по поводу переноса столицы из Москвы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает тратой времени дебаты по поводу возможного переноса российской столицы из Москвы, на которые градоначальника вызвал глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом Собянин написал в воскресенье на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Со всем уважением к Юрию Васильевичу, дебатировать по поводу фейковых идей - попусту терять время. С таким же успехом можно дебатировать по вопросу "есть ли жизнь на Марсе", - написал мэр Москвы.

Собянин в субботу иронично назвал идею переноса столицы на Дальний Восток "гениальной" и похожей на ссылку для чиновников, также отметив дороговизну этих планов. В ответ Крупнов на своей странице "Вконтакте" вызвал градоначальника на дебаты в прямом эфире.

Ранее в субботу Крупнов сообщил, что направил руководству страны проект "Доктрины размосквичивания", предполагающей перенос столицы из Москвы за Урал. По его мнению, Россия "гиперцентрализирована", а столичный регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения". Автор считает, что в результате внутренней миграции Россия может потерять геополитические преимущества, поэтому приоритет в развитии стоит отдать Дальнему Востоку и Сибири.

При этом в воскресенье член Высшего совета партии "Единая Россия", директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил, что "наиболее адекватным" городом, в который столица России могла бы быть перенесена из Москвы, является Екатеринбург.