Главы МИД РФ и Египта обсудят сотрудничество в противодействии терроризму

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник в Москве переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри, в ходе которых министры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, а также вопросы взаимодействия в области безопасности.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, главы внешнеполитических ведомств "продолжат обмен мнениями по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки дня в развитие состоявшихся 29 мая в Каире переговоров министров обороны и иностранных дел двух стран в формате "два плюс два".

Особое место, как ожидается, будет отведено проблематике урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе в Сирии, Ливии и Йемене. "Значительное внимание будет уделено тематике противодействия новым вызовам и угрозам, с которыми сталкиваются на современном этапе страны этого региона с акцентом на объединение усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - сообщила Захарова.

По ее словам, министры также рассмотрят пути снижения уровня конфликтного потенциала, включая перспективы создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения. "Разумеется, будут углубленно рассмотрены задачи разблокирования палестино-израильского урегулирования", - добавила дипломат.

"Значительное внимание будет уделено также актуальным аспектам дальнейшего укрепления российско-египетских отношений", - отметила Захарова.

Возобновление авиасообщения

Одной из центральных тем в диалоге Москвы и Каира по-прежнему является вопрос о возобновлении авиасообщения между странами. Оно было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Как сообщили ТАСС в посольстве Египта в Москве, тема безопасности авиаперелетов будет затрагиваться и на предстоящих переговорах Лаврова с Шукри.

Правительство России 17 февраля одобрило протокол по авиабезопасности между РФ и Египтом, подготовленный российским Минтрансом. Протокол предполагает осуществление российскими представителями мониторинга соблюдения мер авиационной безопасности египетскими специалистами в международных аэропортах Египта. Сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности.

В последний раз группа российских экспертов осуществляла проверку мер и систем обеспечения безопасности в каирском международном аэропорту в конце июля. Главными задачами экспертной группы были проверка систем безопасности в залах прилета и вылета в новом терминале №2. Кроме того, специалисты из РФ должны были провести диагностику работы новых биометрических систем аэропорта.

После проверки представитель управления безопасности аэропорта высказал мнение, что у бригады российских экспертов не было существенных замечаний. Согласно заявлениям египетской стороны, российские специалисты высоко оценили введенные администрацией меры, особенно систему биометрического контроля, которая была установлена менее чем за две недели до визита экспертной группы.

Традиции дружбы

Египет - один из ведущих партнеров России в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В преддверии переговоров в российском дипведомстве отметили, что Москву и Каир связывают многолетние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, близость и совпадение подходов по ключевым международным и региональным проблемам.

"Несмотря на потрясения в глобальной экономике, которые наблюдаются в последние годы, сложные турбулентные процессы в ближневосточном регионе, российско-египетские многогранные связи поступательно развиваются", - обратили внимание в министерстве.

Между странами поддерживается активный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях, осваиваются новые участки и формы кооперации в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Сотрудничество в энергетике

Активно развивается сотрудничество России и Египта в сфере мирного атома. В начале августа Каир завершил все переговоры с Москвой относительно реакторов для атомной электростанции в Дабаа.

Российско-египетское межправительственное соглашение о сооружении первой в республике атомной электростанции в составе четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый было заключено 19 ноября 2016 года в Каире. Тогда же стороны заключили соглашение о предоставлении Египту государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение АЭС.