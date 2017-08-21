Путин освободил от должности первого замминистра юстиции Сергея Герасимова

Регионы РФ хотят закрыть многомиллиардные долги за энергоресурсы за счет модернизации ЖКХЭкономика и бизнес 21 августа, 11:52
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей РоссииМеждународная панорама 21 августа, 11:52
Эсминец ВМС США John S. McCain и танкер Alnic MC. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 11:45
Лавров: Россия и Египет руководствуются общими целями на Ближнем ВостокеПолитика 21 августа, 11:45
Мосгорсуд отменил арест долей предприятий семьи экс-главы Марий ЭлПроисшествия 21 августа, 11:43
Школьная форма-хамелеон и кроссовки на 3D-принтере: как инновации изменят российскую модуЭкономика и бизнес 21 августа, 11:34
Путин освободил от должности первого замминистра юстиции Сергея ГерасимоваПолитика 21 августа, 11:33
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"Экономика и бизнес 21 августа, 11:30
Велогонщик Перкинс получил российский паспортСпорт 21 августа, 11:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник освободил от должности первого замминистра юстиции РФ Сергея Герасимова.
"Освободить Герасимова Сергея Александровича от должности первого заместителя Министра юстиции Российской Федерации", - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Указ вступил в силу со дня подписания.
Герасимов занимал пост первого замглавы Минюста РФ с октября 2014 года, в 2011-2014 годах он был заместителем министра внутренних дел РФ.