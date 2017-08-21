Путин освободил от должности первого замминистра юстиции Сергея Герасимова

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник освободил от должности первого замминистра юстиции РФ Сергея Герасимова.

"Освободить Герасимова Сергея Александровича от должности первого заместителя Министра юстиции Российской Федерации", - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Герасимов занимал пост первого замглавы Минюста РФ с октября 2014 года, в 2011-2014 годах он был заместителем министра внутренних дел РФ.