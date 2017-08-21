Лавров: Россия и Египет руководствуются общими целями на Ближнем Востоке

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россию и Египет объединяют общие цели в разрешении кризисов в регионе Северной Африки и Ближнего Востока.
Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри.
"В наших усилиях по разрешению многочисленных кризисов в регионе Северной Африки и Ближнего Востока мы руководствуемся теми же целями, что и Египет: мы хотим стабилизации региона, прекращения его использования террористами, наркотрафикерами и прочими представителями организованной преступности, - подчеркнул министр. - И хотим сделать так, чтобы все народы в этом многострадальном регионе жили в безопасности и добрососедстве".
Лавров отметил, что для России чрезвычайно важны подходы Египта к региональным проблемам. "Для нас очень важны ваши оценки с места событий, со своей стороны мы готовы поделиться нашим мнением по таким вопросам, как Сирия, Ливия, Йемен, Ирак", - указал он.
"И, конечно, мы рады возможности провести обзор наших двусторонних отношений, которые становятся все более динамичными", - заключил глава МИД РФ.
Шукри в ходе встречи выразил надежду на то, что его консультации с Лавровым помогут урегулировать существующие между странами нерешенные вопросы, а также откроют новые перспективы для сотрудничества.
"Множество областей сотрудничества, которые связывают наши страны, являются очень важным фактором для укрепления наших отношений", - уверен глава МИД Египта.
"Надеюсь, что текущий раунд наших переговоров поможет расширить кругозор относительно укрепления политического взаимодействия и урегулирования тех нерешенных вопросов, которые препятствуют нашему продвижению вперёд, а также откроет новые перспективы для развития двусторонних отношений", - отметил Шукри.
"Очень важно, чтобы наши контакты были регулярными как на уровне министров, так и на уровне глав государств", - подчеркнул он
По словам Шукри, Египет стремится стать тем государством, которое будет способствовать укреплению стабильности на Ближнем Востоке. "И в этих усилиях Египет всегда рассчитывает на поддержку своих друзей на международной арене", - добавил он.