Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Россия и Египет руководствуются общими целями на Ближнем Востоке

Политика
21 августа, 11:45 дата обновления: 21 августа, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Глава МИД РФ на встрече со своим египетским коллегой Самехом Шукри отметил, что для Москвы чрезвычайно важны подходы Каира к региональным проблемам

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россию и Египет объединяют общие цели в разрешении кризисов в регионе Северной Африки и Ближнего Востока.

Галерея
18 фото

Взлеты и падения российско-египетских отношений

Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри.

"В наших усилиях по разрешению многочисленных кризисов в регионе Северной Африки и Ближнего Востока мы руководствуемся теми же целями, что и Египет: мы хотим стабилизации региона, прекращения его использования террористами, наркотрафикерами и прочими представителями организованной преступности, - подчеркнул министр. - И хотим сделать так, чтобы все народы в этом многострадальном регионе жили в безопасности и добрососедстве".

Лавров отметил, что для России чрезвычайно важны подходы Египта к региональным проблемам. "Для нас очень важны ваши оценки с места событий, со своей стороны мы готовы поделиться нашим мнением по таким вопросам, как Сирия, Ливия, Йемен, Ирак", - указал он.

"И, конечно, мы рады возможности провести обзор наших двусторонних отношений, которые становятся все более динамичными", - заключил глава МИД РФ.

Шукри в ходе встречи выразил надежду на то, что его консультации с Лавровым помогут урегулировать существующие между странами нерешенные вопросы, а также откроют новые перспективы для сотрудничества. 

"Множество областей сотрудничества, которые связывают наши страны, являются очень важным фактором для укрепления наших отношений", - уверен глава МИД Египта.

"Надеюсь, что текущий раунд наших переговоров поможет расширить кругозор относительно укрепления политического взаимодействия и урегулирования тех нерешенных вопросов, которые препятствуют нашему продвижению вперёд, а также откроет новые перспективы для развития двусторонних отношений", - отметил Шукри.

"Очень важно, чтобы наши контакты были регулярными как на уровне министров, так и на уровне глав государств", - подчеркнул он

По словам Шукри, Египет стремится стать тем государством, которое будет способствовать укреплению стабильности на Ближнем Востоке. "И в этих усилиях Египет всегда рассчитывает на поддержку своих друзей на международной арене", - добавил он.

Смотрите также

Египет и Россия обсудили вопросы создания зоны, свободной от оружия массового поражения

Главы МИД РФ и Египта обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара

Президент Египта призвал Катар ответить на вопросы, беспокоящие арабский "квартет"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российско-египетские отношения
Страны
Египет Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России
2
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"
3
Автомобиль врезался в две автобусные остановки в Марселе
4
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
5
СМИ: Сербия отозвала всех дипломатов из Македонии
6
ЦБ РФ отозвал лицензию у АКБ "Северо-Восточный альянс"
7
Украинские силовики попытались прорвать линию обороны ДНР рядом с Донецком
Темы дня
Новости партнеров
Реклама