Депутат предложил предоставить жителям право самим избирать глав закрытых городов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) внес в понедельник на рассмотрение нижней палаты законопроект, которым предлагается расширить список способов избрания глав закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предлагается устранить имеющийся в законодательстве пробел и предусмотреть несколько альтернативных способов замещения должности главы ЗАТО: избрание на муниципальных выборах, избрание представительным органом ЗАТО из своего состава или избрание представительным органом ЗАТО по результатам конкурса", - говорится в пояснительной записке к документу.

Глава думского комитета по федеративному устройству поясняет, что действующее законодательство предусматривает три способа избрания главы муниципального образования: на муниципальных выборах, из состава депутатов представительного органа либо по результатам конкурса. Таким образом, отмечает Диденко, конституционная концепция организации местного самоуправления предполагает предоставление населению муниципального образования реальных возможностей изъявления своей воли относительно избрания главы муниципального образования.

По словам депутата, такие возможности, согласно действующему законодательству РФ, предоставлены всем видам муниципальных образований, за исключением закрытых городов, где глава избирается лишь представительным органом ЗАТО из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

"Предполагается, что принятие закона предоставит населению закрытых административно-территориальных образований право самостоятельного народного голосования и будет способствовать развитию демократических основ российского общества", - считает автор инициативы.