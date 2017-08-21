Зюганов хочет обратиться к президенту из-за недопуска КПРФ к выборам в некоторых регионах

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов решил обратиться в понедельник к президенту РФ Владимиру Путину в связи с недопуском на выборы кандидатов от его партии в некоторых регионах.

"Я хочу сегодня обратиться к президенту, он все-таки является гарантом Конституции: нарушаются конституционные права граждан и Северной Осетии, и Бурятии. Абсолютно под надуманным предлогом выбивают кандидатов, которые имеют реальную возможность посоперничать, и превращают выборы в фарс, когда регистрируют лживых коммунистов и жириновцев, у которых там почти нет депутатов", - заявил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС Зюганов.

"Мы считаем, что это в высшей степени безобразие и позорит и эту выборную кампанию, и деятельность администрации, позорит вообще подготовку к президентским выборам. Если на этой волне пойдут выборы, они не имеют никакого смысла", - подчеркнул он.

Кроме того, Зюганов напомнил, что избирком Бурятии отказал в регистрации на выборах главы республики кандидату от КПРФ, члену Совета Федерации Вячеславу Мархаеву, который не смог преодолеть муниципальный фильтр.

Ранее Ставропольский краевой суд отменил регистрацию списка КПРФ на выборах в Заксобрание Северной Осетии, партия намерена обжаловать это решение в Верховном суде России, говорится в заявлении зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова.