Зюганов призвал ЦИК разобраться, почему Жириновского чаще всех зовут на телевидение

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что ЦИК России должен разобраться, почему для участия в телепередачах лидера ЛДПР приглашают чаще, чем других политиков, а также проверить, откуда у либерал-демократов средства на масштабную рекламу по всей стране.

"Я уже высказывал несколько раз, в том числе и руководителям телеканалов: 39 раз Жириновский у [телеведущего Владимира] Соловьева выступает, и четыре-пять раз я там выступаю. И говорят: "Мы вас всегда приглашаем". Не приглашают, занимаются полным безобразием", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По мнению Зюганова, в сфере политической рекламы и выступлений политиков в телеэфире нужно наводить порядок.

"Я не знаю, почему Центральная избирательная комиссия, которая обязана следить за равным представительством в эфире, не реагирует на такого рода безобразие", - заметил он.

Также лидер КПРФ считает, что "завешали всю страну плакатами ЛДПР", а это стоит "денег немерено". "Надо спросить избирком, откуда такие ресурсы у тех, кто, собственно, ни одной рациональной программы не предлагал и не предлагает. Просто объединились с партией власти и вытаптывают всю поляну, чтобы получить искомый результат для президентских выборов, но мне думается, Путину не нужен такой результат, это стыдный результат", - подчеркнул Зюганов.