МИД РФ пообещал не "срывать зло" на американцах из-за приостановки выдачи виз

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия изучит заявление США по приостановке выдачи виз российским гражданам, прежде чем дать ответ на введенные ограничения. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Насчет наших ответных действий... Как я уже сказал, необходимо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены, - сказал он. - Посмотрим".

"Могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то просчитался", - добавил глава МИД РФ.

Лавров назвал решение США попыткой вызвать недовольство граждан РФ. "Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызывать недовольство российских граждан действиями российской власти", - подчеркнул он.

Глава МИД при этом усомнился в том, что ограничения на выдачу виз вводятся в связи с сокращением численности сотрудников американской дипмиссии в результате контрмер США. "Мы исходили из того, что американская дипломатическая служба имеет, как и российская дипслужба, славные традиции и опыт подготовки высокопрофессиональных кадров, которые умеют справляться с задачами, которые стоят перед зарубежными посольствами и зарубежными генеральными консульствами, и обладают необходимой технологической базой для функционирования загранучреждений на современной основе, - отметил министр. - Поэтому я думаю, что истинная причина тех решений, которые были сегодня объявлены, заключается в другом".

"Той же логикой, по-моему, объясняется принятое решение о том, что белорусские граждане должны теперь обращаться не в американские консульства в Москве и Санкт-Петербурге, а направляться в Вильнюс, Киев и Варшаву. Я думаю, что политический оттенок здесь для всех очевиден", - добавил Лавров.

В понедельник посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.