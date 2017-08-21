Зюганов призвал не расстраиваться из-за ограничений по оформлению виз США

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что объявленные посольством США в РФ ограничения по оформлению неиммиграционных виз были ожидаемы, и призвал не расстраиваться по этому поводу.
В понедельник посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.
"Этого и следовало ожидать, не надо расстраиваться на сей счет", - заявил Зюганов в понедельник журналистам после пресс-конференции в ТАСС.
"Я думаю, [выдачу виз] восстановят, сейчас они разберутся, восстановят… Там у них [в США] своя вакханалия похлеще, чем у нас была в 1990-е годы. Нашлись там свои ухари, которые для того, чтобы свалить [президента США Дональда] Трампа, страну раскололи по горизонтали и по вертикали и довели дело до сноса памятников. Полное безумие", - пояснил политик.
"Но, видимо, олигархия местная, глобалисты не щадят никого, лишь бы снова оказаться у кормила", - добавил он.
"Они [США] попытались русскую, российскую тему раскрутить, но никаких доказательств вмешательства не нашли. Так вот теперь новую раскрутили", - заключил Зюганов.