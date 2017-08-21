Юрий Материй назначен новым послом РФ в Шри-Ланке

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Юрия Материя новым послом России в Шри-Ланке. Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Материя Юрия Борисовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка", - говорится в документе. Другим указом глава государства освободил от должности Александра Карчаву, возглавлявшего российскую дипмиссию в Шри-Ланке и, по совместительству, в Мальдивской Республике.