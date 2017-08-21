Путин пожелал удачи на выборах врио томского губернатора Жвачкину

СОЧИ, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал врио губернатора Томской области Сергею Жвачкину успеха на предстоящих в Единый день голосования 10 сентября выборах главы региона.

"В целом регион развивается достаточно интенсивно. У Вас есть планы идти на выборы?" - спросил Путин на встрече со Жвачкиным. Врио главы региона подтвердил, что уже идет избирательная кампания. "Хочу пожелать Вам удачи", - сказал президент. Он при этом напомнил о необходимости не забывать о том, "как люди живут непосредственно".

"А что касается выборов и работы в будущем - желаю Вам успехов", - еще раз сказал Путин.

Во время рабочей встречи с руководителем региона президент России также передал врио губернатора папку с вопросами, которые поступили на "Прямую линию", и поручил решить проблему жительницы региона, которая с 2008 года живет в аварийном доме.

"«Еще в 2008 году, - женщина пишет, - обращалась по поводу аварийного состояния дома, - процитировал жалобу Путин. - Обещали квартиру через год, но до сих пор жду". Я Вас прошу разобраться с этим конкретным случаем, разобраться и мне доложить". "Разберемся, доложу", - ответил Жвачкин.

"На что я обратил внимание: на Томском заводе измерительной аппаратуры были задержки по заработной плате", - отметил глава государства.

Жвачкин, родившийся в 1957 году, возглавил Томскую область в 2012 году. После истечения пятилетнего срока его полномочий в начале 2017 года он был назначен врио главы региона до сентябрьских выборов.