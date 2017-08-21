Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жвачкин на встрече с Путиным назвал "фишечками" Томской области развитие науки и инноваций

Политика
21 августа, 16:33 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, августа. /ТАСС

Врио главы области считает, что еще одной гордостью региона являются кадры

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин во время встречи в резиденции "Бочаров ручей" 21 августа

Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин во время встречи в резиденции "Бочаров ручей" 21 августа

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 21 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал главными "фишечками" региона развитие науки и инноваций, а также доложил о реализуемых проектах развития.

"Мы уверены в том, что мы можем достичь хороших результатов, тем более это все идет через призму улучшения качества жизни, - сказал врио главы области. - У каждого региона есть свои особенности, мы их стараемся использовать, мы их "фишечками" называем. Во-первых, это концентрация науки, которая у нас, всем известно, есть. Во-вторых, это инновационная инфраструктура, которая воссоздана, и инновационный бизнес, который у нас присутствует". Он подчеркнул, что еще одной гордостью региона являются кадры (в вузах региона учатся студенты из 60 стран мира и 70 субъектов РФ).

Жвачкин отметил, что на повестке дня у его команды стоят вопросы конкурентоспособности и технического перевооружения. Он рассказал, что областное правительство сотрудничает с Минприроды, университетами, а также крупным бизнесом, в частности, с "Газпромнефтью" по выработке конкретных предложений для добычи 506 млн тонн разведанных запасов тяжелой нефти.

Говоря о технологическом развитии региона, Жвачкин рассказал что у него есть определенные предложения по привлечению вузов к фундаментальным научным исследованиям. "Мы готовим обращение о придании федерального статуса нашим [региональным] университетам без лишения юридических лиц - тоже очень интересное предложение, оно уже практически готово. Есть такая стратегия", - сказал врио губернатора. 

Жвачкин также доложил Путину о реализации ряда социальных проектов в области. Один из них касается обеспечения 300 населенных пунктов качественной питьевой водой. По словам губернатора, бурить новые скважины - очень дорого, но благодаря научным исследованиям удалось создать за достаточно малые деньги специальные очистительные установки. "В этом году мы 69 установим, на следующий год - еще. И во всех 300 появится чистая вода", - сообщил он.

Врио губернатора Томской области обратился к президенту с просьбой "включить Томский регион в состав пилотного региона по реализации стратегии научно-технологического развития как регион с большой долей научно- исследовательских работ". "Мы не подведем", - заверил Жвачкин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Персоны
Жвачкин, Сергей Анатольевич Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография посла РФ в США Анатолия Антонова
2
В Ростове-на-Дону пожар охватил 12 домов
3
Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-Дону
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
7
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама