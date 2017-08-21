Жвачкин на встрече с Путиным назвал "фишечками" Томской области развитие науки и инноваций

СОЧИ, 21 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал главными "фишечками" региона развитие науки и инноваций, а также доложил о реализуемых проектах развития.

"Мы уверены в том, что мы можем достичь хороших результатов, тем более это все идет через призму улучшения качества жизни, - сказал врио главы области. - У каждого региона есть свои особенности, мы их стараемся использовать, мы их "фишечками" называем. Во-первых, это концентрация науки, которая у нас, всем известно, есть. Во-вторых, это инновационная инфраструктура, которая воссоздана, и инновационный бизнес, который у нас присутствует". Он подчеркнул, что еще одной гордостью региона являются кадры (в вузах региона учатся студенты из 60 стран мира и 70 субъектов РФ).

Жвачкин отметил, что на повестке дня у его команды стоят вопросы конкурентоспособности и технического перевооружения. Он рассказал, что областное правительство сотрудничает с Минприроды, университетами, а также крупным бизнесом, в частности, с "Газпромнефтью" по выработке конкретных предложений для добычи 506 млн тонн разведанных запасов тяжелой нефти.

Говоря о технологическом развитии региона, Жвачкин рассказал что у него есть определенные предложения по привлечению вузов к фундаментальным научным исследованиям. "Мы готовим обращение о придании федерального статуса нашим [региональным] университетам без лишения юридических лиц - тоже очень интересное предложение, оно уже практически готово. Есть такая стратегия", - сказал врио губернатора.

Жвачкин также доложил Путину о реализации ряда социальных проектов в области. Один из них касается обеспечения 300 населенных пунктов качественной питьевой водой. По словам губернатора, бурить новые скважины - очень дорого, но благодаря научным исследованиям удалось создать за достаточно малые деньги специальные очистительные установки. "В этом году мы 69 установим, на следующий год - еще. И во всех 300 появится чистая вода", - сообщил он.

Врио губернатора Томской области обратился к президенту с просьбой "включить Томский регион в состав пилотного региона по реализации стратегии научно-технологического развития как регион с большой долей научно- исследовательских работ". "Мы не подведем", - заверил Жвачкин.