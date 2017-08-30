Единый день голосования — 2017: Рязанская область

Выборы губернатора Рязанской области проходят после того, как в феврале 2017 года предыдущий глава, Олег Ковалев, руководивший регионом почти два срока, написал заявление об отставке. Президент России назначил на должность врио губернатора депутата Госдумы от Калужской области Николая Любимова. Учитель истории по первому образованию, Любимов сделал в Калуге стремительную карьеру, успев к 45 годам поработать главой областного центра, вице-губернатором и спикером Заксобрания региона. Именно в это время Калужская область выбилась в лидеры по объему привлеченных инвестиций.

В борьбе за пост губернатора Рязанской области конкуренцию ему составят лидер реготделения "Партии роста" Александра Перехватова, первый секретарь Комитета Рязанского обкома КПРФ Владимир Федоткин, депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин и председатель Совета регионального отделения "Справедливой России" Сергей Пупков.

Инвестпроекты и долги

При Ковалеве в Рязанской области было реализовано несколько крупных инвестпроектов: начато создание фармацевтического кластера, сдана первая очередь завода по производству высокопрочного крепежа для строительства мостов, дорог и метрополитенов.

Экономика региона если падала, то несущественно, наоборот, даже демонстрировался некий рост Юрий Мостяев Председатель Рязанского регионального отделения Российского общества политологов

"Главное, что удалось Ковалеву, и что он сам ставил себе в заслугу, — не допустить глубокого падения в пропасть на фоне кризисных явлений 2008 и 2014 годов, падения рубля и цены на нефть. Экономика региона если падала, то несущественно, наоборот, даже демонстрировался некий рост — например, в сфере АПК", — говорит председатель Рязанского регионального отделения Российского общества политологов Юрий Мостяев.

При этом, отметил политолог, в период работы Ковалева госдолг региона превысил 20 млрд рублей (около 22,5 млрд рублей по состоянию на август 2017 года – прим. ТАСС). Деньги потребовались на выполнение президентских указов, обязательств в переданных из федерального центра регионах, а также на софинансирование участия в ФЦП.

Скандалы и дискуссии

В 2014 году на медиафоруме ОНФ журналисты пожаловались президенту на несанкционированную застройку родного села Сергея Есенина Константиново. После этого областные власти создали достопримечательное место "Есенинская Русь", на территории которого строго регламентируется любая хозяйственная деятельность, но до конца проблема не решена.

"Право частной собственности у нас никто не отменял. Люди построили дома, пусть и пользуясь дырами в законодательстве. Вопрос решается в судебном порядке, и это не быстро, однако и проблема уже не так остро стоит. Гораздо шире сейчас обсуждается и может обернуться скандалом проблема Солотчи — зеленой зоны в пригороде Рязани, которая активно застраивается", — рассказал ТАСС политолог, член Общественной палаты Рязанской области Александр Семенов.

В Солотче, окруженной лесами нацпарка "Мещера", новому главе региона предстоит создать особо охраняемую природную территорию. "Новый статус остановит дальнейшую застройку, однако в любом случае будут недовольные — те, кто хотел там поселиться", — отметил эксперт.

Больше слушать и говорить с людьми — такое поручение Владимир Путин дал Николаю Любимову, назначая его на должность врио губернатора.

Любимов спокойно отвечает на любые вопросы, он открыто участвует в дискуссионных площадках, где с ним дискутируют известные политические оппозиционеры Александр Семенов Политолог, член Общественной палаты Рязанской области

"Даже оппозиционные СМИ отмечают: их стали приглашать на пресс-конференции, чего при Олеге Ивановиче [Ковалеве] не было. Бывший губернатор — человек советской школы, и эту особенность никуда не денешь. Любимов спокойно отвечает на любые вопросы (для этого не надо отправлять официальные запросы), он открыто участвует в дискуссионных площадках, где с ним дискутируют известные политические оппозиционеры. Любимов показывает полную открытость, появляясь с женой на всех городских праздниках. При Ковалеве такое с трудом можно было бы себе представить", — говорит Александр Семенов.

Стройки и дольщики

Первые результаты работы новому губернатору Рязанской области придется показать уже весной 2018 года. К этому времени должен завершиться капремонт Рязанского цирка, окончание которого откладывали несколько раз. В городе строят музейный комплекс с фондохранилищем, куда историко-культурный музей-заповедник должен переехать из Рязанского кремля.

К 2019 году в Рязани должна быть сдана новая больница скорой медицинской помощи — сейчас людей лечат в приспособленном для этого здании бывшего общежития.

"Эти проекты — и строительство БСМП, и открытие цирка, урегулирование конфликта в Солотче, если новому губернатору удастся все это реализовать, это позволит ему завоевать авторитет населения", — пояснил Александр Семенов.

Еще одна острая проблема Рязанской области — обманутые дольщики. По данным регионального Минстроя, почти три тысячи жителей региона ждут квартир в домах-долгостроях. Люди выходят на одиночные пикеты, целыми делегациями приходят в правительство области, требуя достроить жилье.

"После того как дольщики пришли в правительство области, Любимов пригрозил главе регионального Минстроя увольнением, после чего переговоры с застройщиком сразу возобновились. Тема очень тонкая, зачастую требующая ручного управления", — говорит политолог.

Серьезной работы потребуют рязанские дороги. "Во время недавнего визита министра транспорта РФ Максима Соколова было заявлено, что в этом году на дороги региона будет направлено 7 млрд рублей, а в течение двух лет половину дорог Рязанской агломерации приведут в нормативное состояние. Это хорошая заявка, но надо ее выполнить", — сказал Александр Семенов.

Люди и зарплаты

По мнению экспертов, в Рязанской области обостряется проблема оттока кадров. Молодежь и специалисты все чаще уезжают из близкого к Москве региона в столицу. Людей привлекают более высокие зарплаты и развитая инфраструктура мегаполиса.

Люди хотели каких-то изменений, решения проблем, которые не находили решений и имели затяжной характер Александр Семенов Политолог, член Общественной палаты Рязанской области

"В беседах с молодежью я объясняю, что в Рязанской области зарплату в 50 тыс. рублей получать вчерашнему студенту нереально, у него нет опыта. Но они хотят получать, и региональным властям предстоит работа по повышению зарплат", — говорит Александр Семенов. По его словам, вопрос привлечения кадров должен решаться комплексно: перспективы роста, строительство доступного жилья, детсадов, школ.

"Можно сказать, что к выборам 2017 года у населения Рязанской области сложилась потребность перемен. Люди хотели каких-то изменений, решения проблем, которые не находили решений и имели затяжной характер. К тому же за два срока в регионе накопилась электоральная усталость. Можно сказать, что предыдущий губернатор выполнил свои задачи, в дело вступает новый рулевой", — заключил эксперт.

Анна Устинова