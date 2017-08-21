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Минюст включил в реестр НКО-иноагентов краснодарское отделение "Мемориала"

Политика
21 августа, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Отмечается, что факт его соответствия признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения внеплановой проверки

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минюст России внес в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, краснодарское отделение общественной организации "Мемориал". Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

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"В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" 21 августа 2017 года в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включено краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной организации "Российское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что факт его соответствия признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения управлением Минюста России по Краснодарскому краю внеплановой документарной проверки.

Ранее Министерство юстиции РФ признало "Мемориал" НКО, выполняющей функции иностранного агента, и внесло его в соответствующий реестр. Глава "Мемориала" Арсений Рогинский заявлял, что не согласен с решением министерства, поскольку оно противоречит позиции Конституционного суда РФ, постановившего, что международные организации, каковой является "Мемориал", не подпадают под действие закона об НКО.

7 декабря 2016 года Тверской суд Москвы оштрафовал "Мемориал" за нарушение закона о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранных агентов. Суд согласился с доводами Минюста о том, что "Мемориал" нарушил закон, не подав заявление о включении в реестр НКО- иноагентов. В марте 2017 года Мосгорсуд признал законным наложенный на организацию штраф в 300 тыс. рублей.

По состоянию на 19 июля этого года, в реестре НКО-иноагентов числится 91 организация.

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