Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение состоявшейся в понедельник в Минске встречей со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером, назвав ее "полезной и конструктивной".

"Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию, - сказал Сурков по итогам переговоров. - Дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости. Приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации".

"Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее", - сказал помощник президента РФ.

"Хорошая встреча", - подытожил он.

Первая встреча

Нынешняя встреча стала первым контактом между представителями России и США после того, как 7 июля Курт Волкер был назначен на свою нынешнюю должность. Его задача - координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбассе.

В основе урегулирования на востоке Украины лежат так называемые минские соглашения, подписанные под эгидой руководителей России, Германии, Франции и Украины, образующие нормандский формат. Но помимо этих четырех стран в процесс внутриукраинского урегулирования в определенной степени вовлечены также и США.

При прежней американской США работал формат помощника президента России Владислава Суркова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. После смены администрации в Вашингтоне Россия предложила США возобновить двусторонний канал контактов по Украине.

Последний раз стороны обсуждали украинское урегулирование в двустороннем формате в октябре 2016 года.