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Россия и Китай готовы наращивать коллективные усилия для разрядки на Корейском полуострове

Политика
21 августа, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Об этом заявили в МИД РФ по итогам встречи заместителя главы МИД РФ Игоря Моргулова и помощника министра иностранных дел КНР Кун Сюанью

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия и Китай выступают за наращивание коллективных политико-дипломатических усилий в интересах деэскалации напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ по итогам встречи сопредседателей российско-китайского Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии - заместителя главы МИД РФ Игоря Моргулова и помощника (в ранге заместителя министра) министра иностранных дел КНР Кун Сюанью.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

Как отметили в дипломатическом ведомстве, стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии (СВА) в целом. "С обеих сторон акцентирована необходимость наращивания коллективных политико-дипломатических усилий в интересах деэскалации напряженности и запуска процесса общей военно-политической разрядки в СВА, что способствовало бы созданию благоприятных условий для урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова", - сообщили в МИД РФ.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Моргулов, Игорь Владимирович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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