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Пресс-конференция главы МИД РФ и госсекретаря Ватикана. Видеотрансляция

Политика
22 августа, 12:51 UTC+3

Глава правительства Святого престола находится в Москве с официальном визитом

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Материал из 1 страницы
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Станислав Красильников/ТАСС

Ruptly

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждает с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином положение христиан на Ближнем Востоке, ситуацию в Сирии и на Украине. Также на встрече рассматриваются вопросы гуманитарного сотрудничества.

Высокопоставленный представитель Святого престола находится в России с официальным визитом, в ходе которого также встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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Темы
Визит госсекретаря Ватикана в Россию
Персоны
Паролин, Пьетро Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Ватикан
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