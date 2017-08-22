Пресс-конференция главы МИД РФ и госсекретаря Ватикана. Видеотрансляция

Ruptly

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждает с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином положение христиан на Ближнем Востоке, ситуацию в Сирии и на Украине. Также на встрече рассматриваются вопросы гуманитарного сотрудничества.

Высокопоставленный представитель Святого престола находится в России с официальным визитом, в ходе которого также встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.