Путин 23 августа обсудит на встрече с Нетаньяху борьбу с терроризмом

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 23 августа проведет в Сочи переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Планируется обмен мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего по сирийской проблематике, борьбе с международным терроризмом и палестино-израильскому урегулированию, а также по другим темам региональной и глобальной повестки дня", - говорится в сообщении.
В субботу, 19 августа, о планах Нетаньяху обсудить с Путиным в Сочи 23 августа ситуацию на Ближнем Востоке сообщала канцелярия главы правительства Израиля. В канцелярии израильского премьера отмечали, что за последние два года Нетаньяху неоднократно встречался с Путиным "для обсуждения двусторонних и региональных вопросов с целью предотвращения нежелательных инцидентов между израильскими и российскими военно-воздушными силами в Сирии, что до сих пор успешно осуществляется".
В понедельник, 21 августа, газета Haaretz написала, что сопровождать Нетаньяху во время предстоящего визита в Россию будет руководитель внешней разведки еврейского государства "Моссад" Йоси Коэн.
На прошлой неделе израильская делегация во главе с Коэном и шефом военной разведки АМАН Герцлем Халеви побывала в Вашингтоне для обсуждения условий соглашения о прекращении огня на юге Сирии. По данным Haaretz, делегация пыталась убедить Белый дом, что соглашение следует изменить, чтобы не допустить закрепления в Сирии иранских сил, "Хезболлах" и других шиитских группировок.
Договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии была достигнута на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. 16 июля в Париже Нетаньяху заявил, что выступает категорически против достигнутого РФ и США перемирия. На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон сделали все, чтобы интересы безопасности Израиля при создании зоны деэскалации полностью учитывались.