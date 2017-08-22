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Путин 23 августа примет в Сочи государственного секретаря Ватикана

Политика
22 августа, 12:20 дата обновления: 22 августа, 12:31 UTC+3

Стороны обсудят ключевые вопросы российско-ватиканских межгосударственных отношений, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки, сообщила пресс-служба Кремля

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Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Пароли

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Пароли

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 23 августа примет в Сочи государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Интервью

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин

Кардинал Пьетро Паролин: Римско-католическая церковь и РПЦ ведут братский диалог

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Планируется обсуждение ключевых вопросов российско-ватиканских межгосударственных отношений, в том числе в политической и культурно-гуманитарной областях. "Предполагается также обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня, прежде всего - положению христиан в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, ситуации в Сирии и на Украине", - отметили в пресс-службе президента РФ.

На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве во вторник кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что российско-ватиканские отношения находятся на очень высоком уровне.

Высокопоставленный представитель Святого престола находится в России с официальным визитом (по 24 августа), в ходе которого также встретится с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Визит госсекретаря Ватикана в Россию
Персоны
Паролин, Пьетро Путин, Владимир Владимирович
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